Asgari ücret 2021 ve AGİ ne kadar oldu? Yeni asgari ücret zammı belli oldu! İşte AGİ zam tablosu

2021 asgari ücret tutarı son gelişmeler ile takip ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 28 Aralık'ta tamamlanan dördüncü toplantıda asgari ücret için anlaşmaya vardı. Yeni asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu. Diğer yandan AGİ ödemelerine de zam geldi. Toplantı sonrası değerlendirme yapan Bakan Selçuk, 'Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.’ dedi.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Selçuk şunları söyledi;

"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020'de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak."

AGİ TUTARI NE KADAR?

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.

BİR ÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

2021'de geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 Aralık'ta başlayan çalışmalarının 28 Aralık'ta tamamladığı hatırlatıldı.

Tebliğde, "İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında 119 lira 25 kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşı oy çokluğuyla karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Asgari ücret, 2021 yılı için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.