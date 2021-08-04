Asgari ödeme tutarı nedir? Asgari ödeme tutarı ödenirse ve ödenmezse ne olur?

Asgari ödeme tutarı, kredi ya da kredi kartı kullanan vatandaşların karşılaştığı terimler arasında yer almaktadır. Aylık ödenmesi gereken tutara göre belirli bir oranda bulunan asgari ödeme tutarı, kalan tutarın faizli bir şekilde gelecek aya devrolmasına neden olmaktadır. İşte, asgari ödeme tutarı nedir ve kredi kartının asgarisi yatırılmazsa ne olur sorusunun cevabı

KREDİ ÖDEMELERİNDE ASGARİ ÖDEME TUTARI NEDİR?

Taksit tutarlarının farklı olması halinde en düşük olan taksit tutarını, taksit tutarlarının eşit olması halinde en az bir taksit tutarını, tek taksitli kredilerde ise toplam bakiye borcun yüzde onuna denk gelen tutarı kapsamaktadır.

KREDİ KARTLARI İÇİN ASGARİ ÖDEME TUTARI NE KADAR?

Sözleşmede belirtilen asgarî tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Hesap özetinde yer alan asgarî ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına sokulamaz.

Resmi Gazete verilerine göre Asgari ödeme oranları;

a) Kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında 1/1/2014 tarihinden 1/1/2015 tarihine kadar %27,

b) Kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında 1/1/2014 tarihinden 1/1/2015 tarihine kadar %32 olarak uygulanır.

ASGARİ ÖDEME TUTARI ÖDENMEZSE NE OLUR?

Eğer bir takvim yılı içerisinde kredi kartınızın asgari ödeme tutarını toplam üç kez ödemezseniz kartınız nakit kullanımına, üst üste üç kez ödemezseniz hem nakit kullanımına hem mal ve hizmet alımına kapatılır. Kartınızın limiti dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamayacağı gibi kart borcunuzun tamamı ödenene kadar kredi kartınız nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaya devam edilir.

Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu nezdindeki kayıtlarınız olumsuz etkilenir, borcun tahsili için de banka tarafından idari ve yasal süreç başlatılabilir.

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