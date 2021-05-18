ASELSAN'ın mikro insansız hava aracı Saka kanatlandı

ASELSAN Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, AA muhabirine, insansız hava, kara ve deniz sistemlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda Saka Mikro İnsansız Hava Aracı Projesi'ni yürüttüklerini ifade eden Kotil, projenin yakın zamanda öz kaynaklı olarak başlatıldığını dile getirdi.

Keşif ve gözetleme amaçlı geliştirilen, 3 eksen gimballi Saka sisteminin mevcut durumda 600 gram civarında olduğunu anlatan Kotil, şöyle konuştu:

"Projenin Faz-1 çalışmaları kapsamında kendi otopilotumuzu, hava aracı itki sistemini, katlanabilir kollar ve değiştirilebilir batarya imkanı ile kompakt yapıdaki hava aracı platformunu tasarladık ve kendi yazılımlarımızı entegre ettiğimiz hava aracı ile uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Faz-2 faaliyetleri kapsamında alt sistemleri millileştirme çalışmaları devam etmekte olup, otopilot, uçuş kontrolcüsüyle birlikte görüntü işleme birimi ve veri linki sistemini de millileştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve hava aracı kabiliyetlerini daha hafif ve küçük platformlar ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Kotil, ilave olarak hedef tespit ve takibi gibi otonomi kabiliyetlerinin kazandırılması, kapalı mekanlarda görüntü tabanlı görev icra edebilme noktasında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

MAĞARADA KEŞİF, KARA ARAÇLARI İÇİN GÖZCÜLÜK YAPACAK

Kotil, ASELSAN bünyesinde yürütülen zırhlı araç ve insansız kara aracı projeleri kapsamında, kara araçlarının gidiş güzergahlarının belirli mesafeler öncesi gözetlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan küçük boyutlu hava aracı sistem entegrasyonuna yönelik faaliyetlerin de başlatıldığını bildirdi. Kotil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu ihtiyacı karşılayabilecek, farklı kara platformlarına entegre edilebilecek ve manuel müdahaleye gerek duymadan hava aracının otomatik kalkış yapabileceği mekanizmayla ilgili tasarım faaliyetleri sürdürülmekte. Veri linki sistemi ve yer kontrol istasyonu yazılımları konusunda yerli ve yetkin firmalarla çalışmalar yürütüyoruz. ASELSAN olarak ihtiyaca göre özelleştirilebilen uçuş kontrolcüsü ve yer kontrol istasyonu yazılım altyapısı, elektronik harp tehditlerine karşı dirençli ve sürü İHA altyapısına sahip veri linki sistemiyle piyasadaki yabancı menşeli ürünlere üstünlük sağlamayı planlıyoruz. Bu yılın sonunda ülkemizde ilk defa yerli ve milli, özgün, uçuş kontrolcüsü ve görüntü işleme birimi donanım ve yazılımları, veri linki sistemi barındıran ve çeşitli otonomi kabiliyetleri olan 500 gramdan hafif Saka İnsansız Hava Aracı'nı hayata geçiriyor olacağız."

Kotil, Saka'nın, küçük boyutlu olması, kamuflaj cep boyutuyla kolay taşınabilmesi, kapalı mekanlar, mağara ve benzeri ortamlarda da görev yapabilmesi, çok kısa sürüde göreve hazır hale gelmesi, daha kısa menzilli görüntü aktarımı ihtiyacını karşılaması gibi özellikleriyle mevcut İHA sistemlerine karşı üstünlükler taşıdığını belirtti.

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