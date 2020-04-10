MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriASELSAN'dan yeni ihracat başarısı
GeriEkonomi ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı
Abone Olgoogle-news

Şirket, ismi açıklanmayan NATO üyesi bir ülke ile uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri için satış sözleşmesi imzaladı.

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, ihracat başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, ismi açıklanmayan NATO üyesi bir ülkenin kullanımına yönelik, uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri için satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklama göre, imzalanan yeni satış sözleşmesi, uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra atış yeri tespit sistemlerini de kapsıyor. İsmi açıklanmayan NATO üyesi bir ülkeyle yapılan sözleşmeyle ASELSAN'ın tasarlayıp ürettiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20'ye ulaştı.

Şirket, bugüne kadar 3 binin üzerinde uzaktan komutalı silah sisteminin üretimini ve teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle