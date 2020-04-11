Aselsan’dan tedarikçilere 700 milyon TL’lik destek

Aselsan’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen çalışmalarına ve üretimine hız kesmeden devam ediyor. Şirketin ay başından itibaren birlikte çalıştığı tedarikçilerine yaptığı ödemeler de sürüyor. Bu kapsamda bir haftalık sürede bini aşkın tedarikçiye 700 milyon liralık nakit ödeme desteği sağlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin tedarikçi ekosisteminde yaklaşık 73 bin kişinin çalıştığını ve ülke savunması için son derece kritik olan bu sektörde istihdamın korunmasının önemli olduğunu vurguladı. Görgün, Aselsan’ın bugünlere birlikte yürüdüğü tedarikçilerinin destekleriyle geldiğini dile getirdi.