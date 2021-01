Aselsan'dan bir yılda 450 milyon liralık sözleşme

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Müstakil Düşünceler Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın 45 yıllık mühendislik ve sistem becerisi kültürünü sahaya en iyi şekilde yansıttığını belirtti.



ASELSAN'ın 2017'de 1 milyar 430 milyon dolar cirosu olduğunu aktaran Haluk Görgün, şunları kaydetti:



"Bir önceki yılı yaklaşık 2,3 milyar dolar ile kapattık ve 331 milyon dolar ihracat yaptık. Şu ana kadar 70 ülkeye ihracat yaptık. ASELSAN 2020 yılında, pandemiye rağmen 450 milyon doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Normalleşmeyle birlikte gelecek yıllarda bu rakam daha da artacaktır. Bizim gibi firmalar için ihracat seviyesi tatmin edici değil. Her ürünümüz ordumuzda kullanılıyor."



Savunma sanayinin yanında sivil alanlarda da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati geçen Prof. Dr. Haluk Görgün, şöyle devam etti:



"Biz her yıl ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Projemiz olmasa da yatırım yaparak geliştirdiğimiz çözümlerimiz var. Sinyalizasyon sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri ve sağlık sistemleri, bunlardan bazıları. Pandemide herkesin çok gururlandığı bir yerli solunum cihazı ürettik. MR cihazı, x-ray cihazı da geliştiriyoruz ve x-ray cihazının sertifikasyon aşaması biter bitmez seri üretime geçeceğiz. Bilkent Üniversitesi ile MR cihazının prototipini yaptık. Kalp ve akciğer pompası yapıyoruz. Şu an sertifikasyonda olan optik tanı sistemlerini yapıyoruz. Bu çalışmalarımızla sağlık alanında ciddi bir açığı kapatacağımızı düşünüyoruz. Ülkemizin özellikle dışa bağımlılığını azaltacak, ekonomimize katkı sağlayacak seri çözümlerde sorumluluk alıyoruz. Bunları geliştirirken de özellikle de KOBİ'leri ve beraber çalışabileceğimiz yol arkadaşlarımızı da çeşitlendirmeye gayret gösteriyoruz."



Görgün, ASELSAN'ı bir Ar-Ge ve mühendislik şirketi olarak tanımladıklarını vurgulayarak, yaklaşık 9 bin personel ile çalıştıklarını, salgın sürecinde 1479 personeli daha şirkete kattıklarını anlattı.



Üniversiteler ile yakın iş birliği kurduklarını belirten Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu ana kadar 60 üniversite ile toplam 132 proje geliştirdik. Bursa Uludağ Üniversitesi de çalıştığımız kurumlardan biri. Neredeyse tüm bölgelerimizde bir alt yüklenici ile çalışıyoruz. ASELSAN ile çalışan 50'nin üzerinde ilde alt yüklenicilerimiz var. Bursa da bu illerden biri. ASELSAN şu ana kadar Bursa'da 226 firma ile çalıştı ve 10 milyon dolar civarında bir iş hacmi oluştu. Son 5 yılda Bursa ile ticaret hacmi, önceki hacimlerin 5 katına ulaşmış durumda. Bursa ile daha sık iletişim içerisinde olacağız. Yapacak ve verecek çok işimiz var."