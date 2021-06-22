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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.06.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

ASELSAN'dan 42,6 milyon euroluk anlaşma

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ASELSAN'dan 42,6 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon euroluk bir sözleşme imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 euro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

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