ASELSAN'a uluslararası arenada ödül

ASELSAN, ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği (ASİL) ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve insan kaynakları alanında gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim projeleriyle The Stevie Awards for Great Employers'da iki dalda ödül almaya hak kazandı.



The Stevie Awards for Great Employers çalışanlar için insan kaynakları projeleri üreten ve uygulayan; dünyanın en iyi insan kaynakları profesyonellerini, takımlarını, başarılarını, uygulamalarını ve paydaşlarını ödüllendiren dünyanın en büyük gönüllü organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.



29 ÜLKEDEN 950 ŞİRKET YARIŞTI



2021 yılında insan kaynakları uygulamalarıyla ilgili ödül başvurusu kategorilerine, 29 farklı ülkeden 950den fazla firma aday oldu. Başvurular uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ASELSAN, dünyanın en prestijli ödüllerinden olan The Stevie Awards for Great Employers'da iki farklı kategoride ödül almaya hak kazandı. ASELSAN, geçtiğimiz günlerde de çalışma arkadaşlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği insan kaynakları projeleri ile Brandon Hall Group Human Capital Management (HCM) Excellence Awards'da dört dalda ödül kazanmıştı.



ÖĞRENME VE GELİŞİMDE LİDER ASELSAN



ASELSAN, gelişim değerinin ışığında, pandemi dönemine özel tasarlanan eğitimler ile çalışma arkadaşlarının yanında yer aldı. Öne çıkan öğrenme ve gelişim projelerinden Bilgi Paylaşım Programı aracılığıyla kurumsal bilginin paylaşımı ve birbirinden öğrenme kültürünün teşvik edilmesi amaçlandı. Bu sayede ASELSAN'lılar geliştirdikleri eğitimlerle diğer çalışma arkadaşlarının kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağladı. Jüri tarafından değerlendirilen Öğrenme Yönetim Sistemi, BİL-GE platformunda yapılan çalışmalar ve 2020 yılında gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim projeleri ile çalışanları, stajyerleri ve paydaşlarıyla birlikte öğrenen ASELSAN En İyi Öğrenme / Eğitim Ekibi dalında bronz ödül almaya hak kazandı.



ASELSAN TOPLUMUN DA YANINDA



Geleceğe umut hayata değer mottosuyla yola çıkan ASİL Derneği, kurulduğu 2019 yılından itibaren doğal afetlerde yapmış olduğu insani yardımlar, eğitimde fırsat eşitliği kapsamında öğrencilere verdiği eğitim desteği, ihtiyacı olan hastalara vermiş olduğu sağlık desteği, geçim sıkıntısı olan ailelere sunduğu aile desteği ve hayata geçirdiği projelerle bronz ödüle layık görüldü.



ASİL Derneği, ASELSAN'ın sadece savunma ve teknolojiye değil, topluma da sosyal sorumluluk anlamında değer sunan bir şirket olduğunu gösterebilmek amacıyla 2019da kuruldu. ASİL, kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerine her koşulda güvenilir bir şekilde ulaşabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

