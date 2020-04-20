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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

ASELSAN Orta Asya'daki faaliyetlerini artırıyor

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ASELSAN Orta Asya'daki faaliyetlerini artırıyor
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ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN'ın, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor.

ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı. 

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