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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.05.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Aselsan dev sözleşme imzaladı

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Aselsan dev sözleşme imzaladı

Türkiye'deki savunma sanayi üzerine çalışmalar yapan Aselsan, uluslararası bir müşteriyle yaptığı sözleşme kapsamında 35.5 milyon dolar gelir elde edecek.

Savunma sanayi ve elektronik alanında birçok çalışması olan Aselsan yeni iş ilişkisine imza attı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre aviyonik sistemler ihracatı için yapılan sözleşme kapsamında 35.5 milyon dolarlık gelir elde edileceğini duyuruldu. Türk Lirası'na çevrildiğinde yaklaşık 300 milyon liraya denk gelen sözleşmeye dahil ürünler 2022-2023 yılında teslim edilecek.

AVİYONİK SİSTEM NEDİR?

Aviyonik, havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan terimdir. Aviyonik sistemleri arasında iletişim, navigasyon, birden fazla sistemin görüntü ve yönetimi ve bireysel işlevleri gerçekleştirmek için uçaklara takılan yüzlerce sistem sayılabilir. Bu sistemler bir polis helikopterinin arama spotu gibi basit bir sistemden havadan erken uyarı platformları gibi komplike sistemlere kadar çeşitlidir. Terim İngilizce havacılık anlamına gelen "aviation" ile elektronik anlamına gelen "electronics" kelimelerinden türetilmiştir.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Aselsan dev sözleşme imzaladı

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