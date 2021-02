ASELSAN 2020'de 1479 kişiyi işe aldı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, geçen yıl 1479 kişiyi işe aldıklarını bildirdi.



Görgün, Kocaeli Sanayi Odasının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen şubat ayı meclis toplantısında sanayicilere şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sanayi sektörüne etkilerine işaret eden Görgün, 2020'de şirketlerin zorlu bir imtihandan geçtiğini, farklı koşullara alışmak ve bunları normalleştirmek durumunda kaldıklarını söyledi.



Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, ASELSAN'ın faaliyetlerine ilişkin şöyle dedi:

"Pandemi yılı 2020'de 1479 personel işe aldık, yani yaklaşık 1500 kişi diyebiliriz. 1500 kişi çalıştıran kaç firma var? Tüm alanlarımızda sanki yeni bir işletme açar gibi üretimi destekleme adına, istihdamı desteklemek adına aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bu sene de yine alacağız, büyüyoruz çok şükür. Herkes işten personel çıkarmanın formülünü ararken Allah'a çok şükür biz 'koca bir şirket kattık bünyemize' diyoruz ASELSAN olarak."



Görgün, Şirketin 2020'deki ihracat performansına değinirken, "Önemli başarılardan biri de 2020 yılında seyahatlerin kısıtlı olduğu dönemde tarihi bir rekor yaptı ASELSAN. 454 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladık. Daha evvelki 1 yılda imzaladığımız sözleşme miktarını da geçti. İlk defa bakiye siparişimiz 1 milyar doları aştı ihracatta. Şu anda 9,5 milyar dolar gibi bakiye siparişimiz var. Bunun 1 milyar doları ihracat bakiye siparişi. 6 yeni ülkeye ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.



ASELSAN'ın yıl sonu raporunu gelecek hafta yönetim kurulu toplantısından sonra açıklayacaklarını belirten Görgün, şöyle devam etti:

"3. çeyrek üzerinden bahsetmek istiyorum; 746 milyon dolarlık 9 ayda yeni sözleşme imzaladık. Bakiye siparişlerimiz 9,5 milyar dolara ulaştı. Hasılatımız TL cinsinden yüzde 10 oranında arttı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) artışı yüzde 17 oldu ve FAVÖK marjımız ise yüzde 21,6'ya ulaştı. İlk 3 çeyrekler değerlendirildiğinde ivmelenmenin pozitif yönde olduğunu görebiliriz. Yurt içi ve yurt dışı satışlarımıza baktığımızda önceki seneyi 13 milyar lirayla kapatmıştık, 2020'de 9 ayda 8,5 milyar liraya ulaştık."



Ankara dışındaki tesis ve ofislerine ilişkin bilgi veren Görgün, "Bilişim Vadisi'nde yer kiraladık, taşınıyoruz oraya. Orada özellikle sivil alandaki çalışmalarımızı ve tasarımlarımızı yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı.



"KÜRESEL AYAK İZİMİZİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Görgün, yurt içi ve dışı iştiraklerinin sayısının her geçen gün artığını dile getirerek, "Bu konuda stratejik yol haritamızda olan kendi içimizden çıkabilecek şirketleşmeleri de destekler bir yapıda büyümeye devam ediyoruz. Yurt içinde Sivas'ta optik alanında üretim yapan bir tesisimiz vardı ortak olduğumuz. Bununla beraber 2020'de faaliyete aldığımız Konya'da bir silah sistemleri fabrikamız oldu. Yine Altınay ile İstanbul'da DASAL Havacılık Teknolojileri drone üretimi için kurduğumuz bir şirketimiz oldu." dedi.



Toplamda 25 iştiraklerinin olduğunu ifade eden Görgün, şunları söyledi:



"Yurt dışı iştiraklerimizde dünyanın her yerinde olmaya gayret gösteriyoruz. Küresel ayak izimizi artırmaya çalışıyoruz. Bunların sonucu olarak 6 yeni ülkeye ihracat yaptık ve ihracat yaptığımız toplam ülke 70'e ulaştı. Yurt dışında üretimler de yapıyoruz. Ürdün'de ve Kazakistan'da optik alanında üretim yapan fabrikalarımız var. Bununla beraber dünyanın değişik yerlerinde ya ofis ya da bakım onarım ağırlıklı faaliyet gösteren tesislerimiz var. Yine geçtiğimiz yıl Pakistan'da, Ukrayna'da ve Uzak Doğu'da yeni ofislerimiz açıldı. Bu anlamda da büyümeye devam ediyoruz."



"TOPLAM PERSONEL SAYIMIZ 8 BİN 888'E ULAŞTI"



Haluk Görgün, toplam personel sayılarının 8 bin 888'e ulaştığını belirterek, "Bunların yüzde 60'ı mühendis. Çalışanlarımızın yüzde 67'si lisans ve lisans üzeri eğitime sahip. Yüzde 3'ü de doktoralı. Biz hem bu mühendis yapısıyla hem de Ar-Ge merkezlerimizde çalışan mühendislerimizin sayısıyla bir teknoloji, mühendislik ve Ar-Ge şirketi olduğumuzu söylüyoruz." diye konuştu.



Geçen sene 541 milyon dolarlık Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerine dikkati çeken Görgün, "438,9 milyon doları dış kaynaklı Ar-Ge'ydi, 57,2 milyon doları da öz kaynaklı Ar-Ge'ydi. ASELSAN her sene cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyor. Toplam 15 Ar-Ge merkezinde faaliyet gösteriyor ASELSAN. Ar-Ge personelimizin sayısı da 5 bin 210." ifadelerini kullandı.



Görgün, Ar-Ge çalışmalarının birçok dönüşü olduğuna işaret ederek, "Ben 2018'de ASELSAN'a katıldım. 2017'de ASELSAN'ın cirosu 1,4 milyar dolardı. Bir sonraki yıl 1,8 milyar doları yakaladık ve sonra 2,1 milyar doların üzerine çıktı." dedi.



ASELSAN'ın savunma sanayisinde elde ettiği tecrübeyi sivil alanlara da uygulama hedefi koyduğunu dile getiren Görgün, son birkaç yılda güvenlik, ulaşım, enerji ve sağlık alanına hızlı bir giriş yaptıklarını, 900'ün üzerinde çalışanın ASELSAN'ın geçmişte kazandığı kabiliyetleri sadece bu alanlara yaydığını anlattı.



"HER 10 SİPARİŞTEN 9'UNU KOBİ'LERE VERİYORUZ"



Görgün, yan sanayiyle iş birliği için gayret gösterdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Bu konuda bir direktörlüğümüz var. Personelimiz bu konuda gayretli bir şekilde çalışıyor. ASELSAN olarak 2020'de 2 bin 716'sı KOBİ olmak üzere 3 bin 189 firmaya sipariş verdik. Yani geçen sene 3 bin 189 firma ASELSAN'a fatura kesti. Bu firmalara 1,5 milyar doların üzerinde açık siparişimiz var ve 2020'de toplam ödemeye baktığımızda 890 milyon dolar civarında yapılan ödeme görülüyor."



Yurt içi alım oranının 2020'de yüzde 73'e çıktığını belirten Görgün, "Bu millileştirmeye ne kadar önem verdiğimizin en açık göstergesi. Diğer taraftan iş verdiğimiz yerli üretici sayısı da 2 bin 500'ü geçti. Her 10 siparişten 9'unu KOBİ'lere veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgün, millileştirme ve yerlileştirmeyle ilgili çalışmaları sistematik olarak ilerletebilmek için 2 yıl önce Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulunun kurulduğunu, bu konudaki faaliyetler sonucu 307 ürünün millileştiğini ve bunlardan 26 milyon dolar kazanç sağlandığını bildirdi.



"VİRÜS TESPİT CİHAZI GELİŞTİRDİK"



Görgün, ASELSAN'ın sağlık alanındaki Ar-Ge ve yatırım çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, sağlık konusunda farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini ifade ederek şu bilgileri paylaştı:



"Mesela en dikkati çekici olanını söyleyebilirim; Bilkent Üniversitesi ile MR cihazı geliştiriyoruz. Bu prototip tasarım olarak yerli bir ürün ama komponentler yerli değil. Komponentleri yerlileştirme ve onları kritikliğine göre sıralama sürecindeyiz. Bir KOBİ ile yürüttüğümüz defibrilatör cihazı çalışmamız var. İtalya'ya ve Fransa'ya ihraç ettik. Çok kısa bir zamanda, 2020'de yaptık bunu. Yine kalp akciğer pompası yapıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin optik merkezi ASELSAN. Optik ile virüs tespiti yapan cihazı geliştirdik. Bu bir doğruluk derecesi; birden fazla virüsün aynı anda tespiti ve hızlı tespiti mümkün. Onun da henüz lansmanını yapmıyoruz. Çalışıyor, testlerimiz devam ediyor."