MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriASELSAN 1975 logolu ürünler satışa çıkarıldı
GeriEkonomi ASELSAN 1975 logolu ürünler satışa çıkarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:27 |  Son Güncelleme:

ASELSAN 1975 logolu ürünler satışa çıkarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASELSAN 1975 logolu ürünler satışa çıkarıldı
Abone Olgoogle-news

ASELSAN 1975 logolu tekstil ve kırtasiye ürünlerinin de aralarında bulunduğu birçok ürün satışa sunuldu.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birbirinden farklı kategoride yer alan ürünler arasında görme ve işitme engelliler için de ayrı bir seri hazırlandı. ASELSAN 1975 mağazasından elde edilecek gelirler ASİL Derneği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

ASELSAN 1975 logolu ürünlerin satışı hem mağaza hem de internet üzerinden yapılacak. www.aselsan1975.com adresinden kredi kartıyla alışveriş yapılabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle