Aşamalı konuta büyük talep

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Önce arsa payının sonra inşaat maliyetinin ödendiği ‘aşamalı konut sahibi olma sistemi’ tüketiciden yoğun ilgi gördü. Fuzul Topraktan’ın İstanbul Başakşehir’deki projesinde, iki günde 156 konuta denk arsa oranının tamamının satıldığı açıklandı. 1 milyon 650 bin TL’den başlayan fiyatla ilk aşamada arsa payını alan tüketiciler, sonra inşaat maliyetini ödeyerek ev sahibi olacak.

Yeni projeleri hakkında bilgi veren Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, “Atatürk Olimpiyat Stadı’nın karşısında yükselecek Başakşehir Ayazma projesi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi, İstoç, Masko, İkitelli OSB ve Mall Of İstanbul AVM gibi önemli lokasyonlara 5 dakikalık mesafede konumlanıyor. Oldukça yoğun iki gün geçirdik. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını görüyoruz ve her geçen gün artan bir motivasyonla konuta erişim probleminin çözümünün bir parçası olmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin geleceğine güvenen sektör temsilcisi olarak, İstanbul ve diğer illerimizde yatırımlarımıza aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz” dedi.