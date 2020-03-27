Arz sıkıntısız olacak elektriğe zam yok

Vatandaşların evde kaldıkları süre boyunca elektrik ve doğal gaz hizmetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla kesintisiz ve güvenli şekilde devam edeceğini vurgulayan Dönmez, “Attığımız bu adımlar sayesinde elektrik arzı aksamadan sürecek” dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ise bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi. Kurul’un dün yapılan toplantısında 2020 nisan-haziran dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, “2020 yılı nisan-mayıs-haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil” dedi. Enerji sektörünün fedakarlık yapması gerektiğini belirten Yılmaz “Cumhurbaşkanımızın elektrik ve doğal gaz kesme konusunda verdiği mesaj çok net. Sosyal devlet olmanın gereği ile bu süreci yakından takip ediyoruz” dedi.