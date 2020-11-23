‘Artık sadece takım satmıyoruz’

Pandemi perakende sektörünü olumsuz etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Erkek giyiminin Türkiye’deki köklü markalarından Kiğılı, pandemi döneminde aldığı hızlı kararlar ve yeniliklerle sağlık krizinin yarattığı ekonomik krizi en az hasarla atlatmak için çalışıyor. Bu dönemde ‘market’ alışverişini başlatan, yurtdışında mağaza açmaya devam eden ve e-ticaretteki yeniliklerini hayata geçiren Kiğılı’nın yeni dönemini CEO’su Hilal Suerdem’le konuştuk.

REKABETTE ÖNE ÇIKACAK

Pandemi dünyada sağlık krizinin ötesinde bir ekonomik kriz yarattı. Marka olarak bu süreci nasıl geçiriyorsunuz?

Ülkemizde de Pandemi’nin sebep olduğu olumsuz tablo, tüm ekonomiyi olduğu gibi içinde bulunduğumuz perakende sektörüne de büyük darbe vurdu. Daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir süreçten geçiyoruz ve bu belirsizlik hala devam ediyor. Çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu süreçte tüketicinin güvenliğini sağlayacak konulara destek veriyoruz. Elbette iyileşeceğiz, bu sürecin yarattığı yeni alışkanlıkları ve dönüşümü göz ardı etmemek gerekiyor.

Online alışveriş artık yaş ve segment fark etmeksizin hayatımızın önemli bir parçası olacak. Ve bu alana yatırım yapmayı sürdüren firmalar, rekabette de öne çıkacak. Kar odaklılığın yerini ise sosyal sorumluluğun alacağı inancındayım. İnsana dokunan, toplumu kucaklayan ve çevre dostu markaların yükseleceğini öngörmek hiç de zor değil.

İYİ KAMPANYALAR YAPTIK

Yaz ayları nasıl geçti? Yeniden kapanmaların olduğu dönemde iş planlarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Bu mücadele kapsamında önceliğimiz, çalışanlarımızın sağlığı ile tüketicilerimizin mağdur olmamasıydı. Pandemi döneminde alınması gereken tüm tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Mağaza ortamını ve ürünlerimizi dezenfekte ediyoruz. Tüketicinin güvenini sarsacak hiçbir şeye izin vermiyoruz. Artık müşterinin rahatlıkla alışveriş yaptığını ve ekonomisine sahip çıkmaya başladığını görüyoruz. AVM’ler pandemi süreci öncesi insanların sosyalleşme alanıydı ancak bu süreçle birlikte direkt alım odaklı müşteriler gelmeye başladı. Haziran ile birlikte tüm mağazalarımızı açtık. Haziran biraz kıpırdamış olsa da temmuz ve ağustos aylarında iyi cirolar elde ettik ancak eylül ve ekim pandeminin tekrar yükselişe geçmesiyle yaz aylarını arar olduk. Elbette online satışlarımız her ne kadar yükselse de mağazaların cirolarına yetişmesi mümkün değil. Biz de bu açığı kapatmak için çok iyi kampanyalar yaparak cirolarımızda yüzde 15-20 seviyelerinde düşüşle kapattık.

HAVLU VE BORNOZ SATIŞI

Pandemi sonrası kalıcı değişiklikler olacak mı?

Firmalar online üzerinden birçok yeni pazarlama kanalını hayata geçirecek. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve inovatif ürünler yapmaya devam edeceğiz. Ürün gamımızı Kiğılı Home markamızla genişletiyoruz. Kiğılı.com sitemizde ev giyim, nevresim takımları, havlu, bornoz ürünlerimizin satışına başladık. Pandemi döneminin başında gıda ürünleri satış deneyimimiz oldu. Bunu şu an devam ettirmiyoruz ancak bizim için güzel bir deneyim oldu. Bu alanı da gayet iyi yönetebileceğimizi gördük. Gelecek dönemlerde değerlendirebileceğimize dair düşüncelerimiz var.

MARKET İŞİNİ KÂR HEDEFLEMEDEN YAPTIK

Pandeminin ilk döneminde market alışverişini başlatmıştınız. Nasıl sonuçlar aldınız?

Biz bu işe tamamen sosyal sorumluluk olarak baktık. Kısıtlamaların gelmesiyle tüketici aradığı ürünü marketlerde bulamamaya başladı. Yine marketlerde sıraya girme zorunluluğundan ve yoğunluktan sosyal mesafe kurallarına uyulamadı, artan fiyatlarla maddi zorluklar yaşanmaya başladı. Bizler de kar amacı olmadan piyasa fiyatlarının altında, eve servis hizmeti verince çok övgü aldık. Sektörde bu konuda öncü olduk.

EN ÇOK TAKIM ELBİSE SATTIK

Erkekler bu dönemde belki ceket, pantolon almadı ama farklı alışverişler de yaptılar. En çok ne aldılar?

Aslında bizde istatistikler tam tersini gösteriyor. Cazip indirim kampanyaları sunarak bu süreçte en çok takım elbise, gömlek ve tişört satarken, bunları triko, mont ve pantolon takip etti. Sweatshirt ve mont satışlarımız önceki yıllara göre en çok artış gösteren ürünlerimiz oldu. Kolonya, parfüm satışlarımızın yanı sıra gıda ve hijyen ürünleri de satarak yelpazemizi genişlettik ve direkt müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verdik.

İTALYA’DA 3 GÜNDE 5 MAĞAZA AÇTIK

Yurtdışında kaç mağazanız olmuştu. Bu dönemde yurtdışındaki mağazalarınızın durumu nasıl oldu?

Yurtdışında çok iyi bir çıkış yakaladık, hızla büyüyoruz. Yurtdışındaki mağazalarımızın durumu Türkiye’dekinden çok farklı değildi.

Bu sürece hızlı adapte olmamız ve güçlü mali yapımız durumu sağlam ve emin bir şekilde sürdürebilmemiz açısından çok önemliydi. Bunu da başardık. Almanya, Romanya, Kosova’daki mağaza açılışlarımızdan sonra ekim ayında İtalya’da 3 günde 5 mağaza açtık. Hali hazırda 37 yurtdışı mağazamız, 125 satış noktamız var, yıl sonuna kadar 12 mağaza daha açacağız. Kiğılı yurtiçindeki güçlü marka olma hedefini yurt dışında da sürdürmeye devam edecek.