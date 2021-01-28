Artık önceliğimiz sürdürülebilirlik

Dünya Ekonomik Forumu’nun pandemi sonrasında küresel ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etmeyi odak noktasına alan ve üç bileşenden oluşan Great Reset teması etrafında şekillenen oturumlarda Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da bir konuşma yaptı.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Bu yılki zirvede Levent Çakıroğlu, “Bağlantılı ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri Tasarlama” başlıklı panelde söz aldı. Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını vurgulayan Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz.

Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat süreci başta olmak üzere, Hükümetlerin bu konudaki politikalarının değer zincirlerinde gerekli değişiklikleri hızlandıracağını düşünüyorum. İşlerimizin sürdürülebilirliği açısından bu dönüşüm şart. Önümüzde yeşil girişimlere dayalı bir iş modeli yaratma fırsatı var” şeklinde konuştu.