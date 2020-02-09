Artık daha da uzak

Koronavirüs korkusu turizm sektörünü de derinden etkilemeye başladı. Çin’de ortaya çıkan virüs nedeniyle 700’den fazla kişinin hayatını kaybetmesi, Çin’den gelen hayalet şehir görüntüleri, iki adet cruise gemisinin karantina altına alınması, bu gemilerden birinde virüse rastlanması, birçok havayolu şirketinin Çin’e uçuşları askıya alması gibi sebeplerle hem Çin’e giden hem de Çin’den dünyaya yayılan turist sayılarında büyük düşüş bekleniyor. Tur operatörleri ve turizm sektörü temsilcileri ile koronavirüsünün turizme etkilerini konuştuk. Sektör temsilcileri, Türkiye’den sadece Çin’e değil tüm Uzakdoğu turlarına ilginin düştüğünü, tercihlerin farklı ülkelere kaydığını belirtti.



İLGİ BİR HAYLİ AZALDI



Çin’deki gelişmeler sebebiyle tüm Çin turlarının iptal olduğunu ifade eden Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Virüsün etkisi sadece Çin ile sınırılı kalmadı. Uzakdoğu’daki birçok destinasyona ilgi azaldı. Japonya, Singapur, Hong Kong, Puket, Bali gibi birçok tatil noktası için rezervasyonlarda büyük düşüş yaşanıyor. Çin’e uçuş olmadığı için yapılmış rezervasyonlar zaten iptal ediliyor. Ancak diğer bölgeler için de bazı iptal talepleri geliyor. Burada uçak biletleri iptal edilemediği için uçak bileti için ödenen ücretler iade edilemiyor. Tüm turlar iptal ediliyor gibi bir durum yok. Önümüzdeki 3-4 aylık süreçte yapılacak turlara ilginin azaldığını ise söylemek mümkün. Tüketiciler gelecek süreçte yaşanacak gelişmeleri takip edip ona göre karar vermek istiyor. Gemi turlarına da ilgilinin bir hayli azaldığını söylemeliyiz” ifadelerini kullandı.



YÜZDE 30’U İPTAL EDİLDİ



Yurtdışı turları organize eden Travel Zone Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk ise yaşanan durumu şöyle özetledi: “Çin turları iptal oldu. Ancak virüsten tüm Uzakdoğu ülkeleri etkilendi. Türk yolcuların tamamı durumdan rahatsız olmasa da daha önce yapılmış alımların yüzde 30’una yakını iptal edildi. Uzakdoğu turlarında yeni satış ise yok denecek kadar az. Bu dönemde Tayland’ta yaz mevsimi olduğu için kış aylarını yaşayan ülkemizden birçok turist deniz tatili yapmak için bu ülkeye giderdi. Buraya giden kişi sayısında da büyük düşüş var. Geçmişte bu dönemde ciddi bir ilgi olurdu Tayland ve çevre destinasyonlara. Biz de ona göre planlama yapardık. Bakıldığında Çin kadar büyük bir sorun yok bu ülkelerde. Avrupa ülkeleri ne kadar tehlikeliyse Çin dışındaki diğer Uzakdoğu ülkeleri de o kadar tehlikeli.”

CRUISE FİRMALARI TURLARI İPTAL ETMİYOR

Uzakdoğu Cruise turlarının koronavirüs sebebiyle bir hayli etkilendiğine dikkat çeken Tura Turizm Perakende İcra Kurulu üyesi ve ABC Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Arca, “Birçok havayolu firması Çin uçuşlarını iptal etti ama Singapur uçuşları devam ediyor. Bu yüzden Singapur’a uçup gemiye binerek seyahat edilebiliyor. Ancak tüketici bu tura gitmek istemiyor. Çünkü korkuyor. Uçuş olduğu için de cruise firmaları turları iptal etmiyor. Acenteler olarak biz de tüketici ile cruise firmaları arasında kalıyoruz. Tüketici turu iptal edip parasını geri istiyor. Tur iptal olmadığı için para iadesi yapamıyoruz. Bunu tüm acenteler yaşıyor. Burada Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin devreye girmesi ve acenteler ile gemi firmaları arasındaki sorunu çözmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmiş olsa da seyahat engeli koymadı. Bunun da etkisi var. Türk insanı Uzakdoğu’ya gitmeye bir hayli korkuyor. Diğer bölgelerde yapılan gemi turlarında ise bir sorun yok” diye konuştu.

1 MİLYON ÇİNLİ TURİST HEDEFLENİYORDU

Yaşanan gelişmeler sebebiyle en çok ticareti etkilenecek olan Çin, turizmde de hem kendi kaybedecek hem de Çinli turist ağırlayan ülkelere kaybettirecek. Yılda 60 milyon turist ağırlayıp 40 milyar dolar turizm geliri elde eden Çin, bu sayıyla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri arasında yer alıyor. Dünyada gezen Çinli turist sayısı ise 150 milyonu aşıyor. Çinlilerin yaptığı toplam turizm harcaması ise 270 milyar doları aşmış durumda. Türkiye’ye 2019’da 400 bin Çinli turist ağırlarken, bu sayının 2020’de düşmesi bekleniyor. 1 milyon turistin hedeflendiği Çin’den gelecek turist sayısında yaşanacak düşüşün başka ülkelerde yapılacak tanıtım çalışmaları ile kapatılabileceği ifade ediliyor.

BİR GEMİ TURU ERKEN BİTİRDİ, BİRİ DENİZDE DOLAŞIYOR

Şu anda bir geminin karantinada olduğunu hatırlatan Ayşin Arca, “Başka bir gemi ise Singapur’a erken dönmek zorunda kaldı. Başka bir gemiyi ise hiç bir ülke kabul etmiyor. Denizde dolanıyor. Gemi firmaları turları iptal edersek ceza ödemek zorunda kalırsınız diyor. Singapur’a erken dönen gemi için havayolu şirketine Türk vatandaşları için yeni bilet verin dedik ama onu da kabul etmediler. Turu erken bitirdiler ama uçak olmadığı için geri dönüş tarihlerini beklemek zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı.