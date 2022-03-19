Artan fiyata prim desteği

Haberin Devamı

Artan maliyetler süt üretimindeki baskıyı arttırdı. Ulusal Süt Konseyi (USK) olağanüstü toplantı sonrası çiğ süt fiyatlarını revize ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan da üreticileri destekleyecek bir adım geldi. USK gerçekleştirdiği toplantı kapsamında, 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt tavsiye satış fiyatını 1 lira (yüzde 21) arttırarak 5 lira 70 kuruş olarak açıkladı. USK’dan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 29.11.2021 tarihinde 8 Aralık 2021’den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 4.70 TL/litre olarak belirlenmişti. Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere 18.03.2022 tarihinde toplanmıştır.

Haberin Devamı

5.70 LİRA OLDU

31 Ocak 2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşü doğrultusunda; 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 5.70 TL/Litre olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir. Nisan ayı sonu itibarıyla piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır” denildi.

1 NİSAN’DA YANSIR

Ulusal Süt Konseyi’nin yaptığı fiyat artışının tüketicilere 1 Nisan itibarıyla yansıyacağı tahmin ediliyor. Buna göre 1 Nisan’dan itibaren marketlerde satılan süt ve süt ürünlerinde fiyat zammı bekleniyor. Öte yandan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da, Rusya-Ukrayna savaşının yem sanayisini tedirgin ettiğini belirterek, bu süreçte çiğ süt fiyatının revize edilmesini talep etmişti. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen hafta yaptığı açıklamada “Üreticinin talep ettiği artış yapılmazsa, ilerleyen günlerde tüketiciler bugünkü fiyatları bile arar hale gelecek” uyarısında bulunmuştu.

Haberin Devamı

ÜÇ AYDA BİR BELİRLENECEK

TARIM ve Orman Bakanlığı, çiğ süt destekleme pirim miktarını 80 kuruş arttırarak 1 liraya yükselttiğini duyurdu. Artışın, pandemi süreci ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle üreticilerin süt üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan etkilenmesini önlemek amacıyla yapıldığı belirtildi. Bakanlık, süt üreticilerini korumak adına çiğ süt desteğini üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendireceğini ve üreticileri korumaya devam edileceğini bildirdi. USK son olarak çiğ süt tavsiye satış fiyatını 8 Aralık 2021’den geçerli olmak üzere litre başına 4.70 lira olarak duyurmuştu. Bakanlık ise bu fiyatın üzerine litre başına 20 kuruş çiğ süt desteği verileceğini açıklamıştı.