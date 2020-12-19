Arsaya yoğun talep

Gayrimenkul sektöründe yapılan satışlarda en büyük pay konutlara ait. Konut dışı gayrimenkul denilen dükkan, ofis, arsa, tarla satışları ise ikinci planda kalıyor. Ancak sektör temsilcileri yılın ikinci yarısında tablonun değiştiğine dikkat çekiyor. Aylık 80-90 bin adet olan konut dışı gayrimenkul satışlarının 135 bine kadar çıktığını belirten uzmanlar bu satışların da arsa ağırlıklı olduğunu dile getiriyor.

135 BİNİ AŞTI

Konut ve konut dışı gayrimenkul satışı pazarını 3 yıldır incelediklerini belirten İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık (İGD) Sorumlu Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, “Bu yıl haziran ayına kadar bakıldığında konut satışlarının ezici üstünlüğü var. Dönem dönem iniş çıkışlar olsa da her zaman aslan payı konutta. Ancak 2020 haziranda tablo değişti. O güne kadar ortalama 80-90 bin bandında olan, nadiren 100 bine çıkan konut dışı satışlar hızla yükselişe geçti. Haziran’da 122 bin 397, temmuzda 135 bin 822, ağustosta 133 bin 578, eylülde 134 bin 184, ekimde 123 bin 735, kasımda ise 109 bin 828 adet konut dışı satış oldu. Hatta ekim ayında konut satışının da üzerine çıkıldı. Ticari gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk nedeniyle bu satışların büyük oranda arsa tarla satışı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

PANDEMİ ETKİSİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası müstakil konutlara talebin arttığını belirten Ahmet Büyükduman, “Konut dışı gayrimenkul piyasasındaki bu sıra dışı hareketliliği pandemi etkisiyle bağlık bahçelik alanlara dönüş trendinin bir göstergesi olarak yorumluyoruz. Uzaktan çalışma pratiğinin de hayata geçmesiyle sahil bantlarında müstakil ev yaşamına yönelik talep de bu değişimde etkili oldu” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre 5 büyük ilde arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 14 ile yüzde 47 arasında, arazi fiyatları ise yüzde 20 ile yüzde 30 arasında artış gösterdi. Konut imarlı arsa fiyatlarında en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara oldu. Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul’da yüzde 47, Antalya’da yüzde 38, Ankara’da ise yüzde 28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul’da arsaların ortalama metrekare fiyatı 996 TL, Antalya’da 627 TL, Ankara’da ise 360 TL oldu. Fiyatların yüzde 20 arttığı İzmir’de arsa metrekare fiyatı 915 TL olurken, yüzde 14 artış olan Bursa’da da 793 TL oldu. Son 1 yılda arazi fiyatları en fazla artış görülen iller ise sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara oldu. Antalya’da arazi fiyatlarında son 1 yıllık artış yüzde 30, İzmir’de yüzde 28, Ankara’da ise yüzde 24 seviyesinde. Kasım sonu itibarı ile arazilerin ortalama metrekare fiyatı Antalya’da 56 TL, İzmir’de 77 TL, Ankara’da ise 42 TL. Arazi fiyatları İstanbul’da yüzde 20 artarken metrekare fiyatı 109 TL oldu. Bursa’da ise yüzde 22 artışla 56 TL’ye yükseldi.