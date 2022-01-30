Arsa, tarla alan kazandı

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Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle ‘düşük bütçelerle alternatif yatırım arayışı’ ve ‘pandeminin etkisi ile müstakil yaşam hayali’ arsa tarla satışlarındaki artışta önemli rol oynadı. Peki yatırımını arsa ve tarlaya yapanlar ne kazandı? Bu sorunun yanıtını veren çalışma TSKB Gayrimenkul Değerleme’den geldi. Şirket, yatırımcıların en çok tercih ettiği bölgelerdeki arsa ve tarla fiyatlarını mercek altına aldı. Sonuç gösteriyor ki yatırımını doğru lokasyonda arsa ve tarlaya yapanlar kazançlı çıktı. İstanbul Arnavutköy’de tarla fiyatları 2013’ten bu yana yaklaşık yüzde 600 artarken, Eyüp’te bu artış yüzde 700’ü aştı, Çatalca’da yüzde 500’ü buldu. Beykoz’da tarla fiyatı 8 yılda yüzde 1000’in üzerinde artarken, Sarıyer’de arsa fiyat artışı yüzde 300’ü aştı. Çanakkale Köprüsü ile değerlenen Lapseki’de yüzde 1400 artışlar kayda geçerken, İzmir’de arsa fiyatları yüzde 300’ü aşan oranda arttı. İşte araştırma sonuçları:

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HAVALİMANI OTOYOL VE KANAL ETKİSİ

İstanbul’da arsa alımlarının müstakil ev istediğinden çok yatırım amaçlı olduğuna dikkat çeken TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul projelerinin arsa ve arazi alımında önemli rol oynadığını söyledi. Kolcuoğlu, “Projelerin ilk etkisi imarı olmayan arazilerin satışlarındaki trend ve değerlerindeki artı yönlü değişim şeklinde gerçekleşti. Bu anlamda Tayakadın, Yeniköy, Durusu ve Karaburun gibi bölgeler ile Poyrazköy, Uskumruköy, Hüseyinli gibi köylerde arazi satışlarından ilk olarak etkilenen bölgeler olmuştur. Diğer taraftan inşaatın başlaması ile birlikte, konut bölgelerindeki pozitif yönde etkilenme de görülmeye başlanmıştır. Bu anlamda Arnavutköy, Sarıyer, Çatalca, Silivri, Beykoz, Çekmeköy, Pendik ve Gebze, Dilovası ilk etapta etkilenen konut bölgeleri oldu. Özelikle son 5 yılda bu bölgelerde yapılan konut projelerinde havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu en önemli pazarlama argümanı olarak kullanıldı” dedi.

TALEP NEDEN ARTTI?

Gayrimenkul yatırımı denilince akla ilk gelen konut olsa da, rakamlar gösteriyor ki son aylarda konut dışı gayrimenkul satışı (arsa, tarla, dükkân) hızla yükseldi, hatta kimi dönemde konutu da geçti. Değerleme uzmanı Ozan Kolcuoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: “Son dönemde gayrimenkul yatırımlarına baktığımızda konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve arzın kısıtlı olması sebebi ile arsa ve arazilere bir yönelim olduğunu görüyoruz. Hem konut fiyatlarına göre daha makul fiyatların olması, hemde gelecekteki fiyat artış potansiyellerinin yatırımcılar açısından daha olumlu beklentiler içermesi sebebi ile arsa ve arazi yatırımları artış trendinde. Ayrıca pandemi ile kent merkezinde yaşamanın hem eğitim hem de iş yaşamında zorunlu olmadığı keşfedildi ve nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu sayfiye yerlerine kaçış başlamış oldu. Yatırımcı ilgisi boş bir arsa alıp üzerinde binayı inşa etme şeklinde, ya da daha büyük metrekaredeki arsaları geliştiricinin proje üretmesine uygun hale getirme şeklinde oldu. Şunu da eklemek gerekir ki pandeminin etkisi sadece boş arsalara değil, boş arsanın yanında müstakil evlere de olumlu yönde oldu. Buradaki artış oranları bölgelerine göre farklılık göstermekle birlikte kıyı bölgelerinin ve kent çeperlerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz.”





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YÜZDE 300’Ü AŞAN ARTIŞ YAŞANDI

Pandemiyle birlikte talebin arttığı illerden biri de İzmir oldu. Arsa alarak müstakil ev yapmak isteyenlerin ve yatırımcıların öncelikli adreslerinden biri olan şehirde geçen yıl yaşanan deprem de gayrimenkul piyasasını etkiledi. Şehrin merkezinden yazlık bölgelere kaçış, arsa fiyatlarındaki artışta etkisini gösterdi. TSKB tarafından yapılan araştırmaya göre arsa metrekare fiyatı Alaçatı’da 8 bin lirayı, Çeşme’de 7 bin 500 lirayı buldu. 2013 yılına kıyasla Alaçatı’da yüzde 220, Çeşme’de yüzde 200 fiyat artışı yaşandı. Son bir yılda en fazla değer artışı yüzde 57 ile Urla’da olurken, 2013’ten bu yana en yüksek artış yüzde 337 ile Dikili’de gerçekleşti.





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METREKARESİ 20-25 LİRADAN 250 LİRAYA GELDİ

Çanakkale Labseki’deki tarla fiyatları 2013 yılından bu yana rekor artış gösterdi. Bölgesine göre değişmekle birlikte yüzde 300’den başlayan değer artışı kimi bölgelerde yüzde 1400’ü aştı. Mart ayında açılması planlanan Çanakkale Köprüsü’nün etkisinin görüldüğünü söyleyen Ozan Kolcuoğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü, projenin güzergahı belirlenip inşa çalışmalarına başlanmasıyla birlikte öncelikli etki alanlarından Gelibolu ve Lapseki ilçe merkezleri başta olmak üzere, çevre semtlerde ve köylerde de değer artışı yaratmaya başladı” dedi.

















