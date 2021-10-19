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ARPA coin nedir?

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ARPA coin nedir

ARPA coin, belirli periyodlarla gösterdiği yükseliş grafiği dolayısıyla merak edilen kripto varlıklar arasında yer alıyor. Blok zincir tabanlı çalışan ARPA coin, belirli amaçlara sahiptir. ARPA, kriptografik Çok Taraflı Hesaplama ("MPC") tarafından etkinleştirilen, gizliliği koruyan hesaplama için blok zinciri tabanlı bir katman 2 çözümüdür .

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ARPA Coin'in  amacı, veri yardımcı programını mülkiyetten ayırmak ve veri kiralamayı mümkün kılmaktır. ARPA'nın MPC protokolü, her bir tarafın veri girişini gizli ve güvenli tutarken, birden çok varlığın verileri işbirliği içinde analiz etmesi ve veri sinerjileri çıkarması için yollar yaratır. ARPA, özel verilerin gizlice paylaşılmasına izin verir ve bilgi-teorik Mesaj Kimlik Doğrulama Kodu kullanılarak hesaplamanın doğruluğu doğrulanabilir.

ARPA belirtecinin kullanım durumları arasında hesaplama maliyeti, veri ve model kullanım ücreti, güvenlik teminatı, topluluk yönetimi vb. bulunur. ARPA belirteci şu anda Ethereum ağında çalışır.

Geliştiriciler, ARPA ile uyumlu blok zincirler üzerinde gizliliği koruyan dApp'ler oluşturabilir. Bazı acil kullanım örnekleri arasında kredi dolandırıcılığı önleme, güvenli veri cüzdanı, hassas pazarlama, ortak AI modeli eğitimi veya anahtar yönetim sistemleri yer alır. 

Örneğin, ARPA ağını kullanan bankalar, müşteri verilerini veya mahremiyetlerini ifşa etmeden risk yönetimi amacıyla kredi kara listelerini birbirleriyle paylaşabilirler.

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