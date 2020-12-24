Arnavutluk’a dostluk projesi

Aranavutluk’ta 26 Kasım 2019’da meydana gelen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatı verilen deprem konutlarının inşaatı başladı. 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otoparktan oluşan proje için dün temel atma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törende, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı.

42 MİLYON EURO

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’un Türkiye’nin Balkanlar’daki yakın dostu ve ortağı olduğunu dile getirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen inşaata başladıklarına vurgu yapan Erdoğan, toplam 522 konutu içeren projenin 42 milyon Euro’ya mal olacağını ifade etti. “Bu proje Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni nişanesi olacak” diyen Erdoğan, “Bu konutların Arnavutluk halkına ve Laç şehrine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaatın yüklenici şirketi Albayrak İnşaat’ın sahibi Ahmet Albayrak’a konutların teslim tarihini sordu. “Ağustos 2021” yanıtını alan Erdoğan tahahhüt edilen tarihte bitirilmesi talimatını verdi.

DAHA DA GÜÇLENECEK

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu, yapacağımız bu yeni yuvalarla daha da güçlendiriyoruz”dedi. Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:

YATAY MİMARİYLE

“Depremin etkilediği Laç şehrimizde yeni konutlarımız için çalışmalarımızı başlattık. Ardından temmuz ayında da bakan arkadaşım Arben Ahmetaj’la ‘Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmemizi’ imzaladık. Projelerimizi süratle hazırladık. Yatay ve yöresel mimari esaslı olarak planladığımız projede binaların yüksekliği zemin artı dört katı geçmeyecek. Konutlarımızın inşa süreçleri TOKİ tarafından yürütülüyor.

TOKİ yurtdışında da, doğal afetler sonrasında, insani yardım amacıyla Endonezya’dan Sri Lanka’ya, Pakistan’dan Somali’ye kadar birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa etmiş bir kurumdur, gururumuzdur. İnşallah 8 ay sonra yine bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlarımızın teşrifleriyle konutların teslim törenlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

TOKİ’DEN 31 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sadece bu yıl Türkiye’de meydana gelen iki deprem sonrası 31 bin konutun yapımını üstlendiklerini belirterek, TOKİ’nin bugüne kadar 31 milyar Euro’luk yatırım hayata geçirdiğini ifade etti. Bulut, “TOKİ olarak Pakistan, Endonezya, Sri Lanka ve Somali’de meydana gelen afetler sonrasında insani amaçlı yaklaşık 361 milyon lira bedelli 6.200’ü konut olmak üzere hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa ederek Türkiye’nin hibe yatırımı olarak bu ülkelerin hizmetine sunduk” bilgisini verdi.

YARDIMLAŞMANIN SİMGESİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, projenin Türkiye’nin Arnavutluk’a sunduğu yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirterek, “Bu proje Türk dostlarımızın tutulmuş sözüdür. İki ülke dostluğunun simgesi olan bu sembol uzun yıllar burada kalacak. Proje, şehrin kalbini yeniden hayata döndürecek. Kimlikli ve yüksek standartta konutlar inşa edilecek” diye konuştu. Depremden sonra birçok ülkesinin sözlü destek verdiğini ancak Erdoğan’ın 500 konut talimatı verdiğini belirten Edi Rama, “Depremin hemen ardından gelen Türk arama kurtarma ekiplerini gördüm. Onlar enkaz altından halkımızı kurtardı” dedi. Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ise, “Her gün değişiyoruz, bu proje de şehrin yüzünü değiştirecek” ifadelerini kullandı.