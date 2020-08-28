Arkeopark'la tarihin izinde

8 bin 500 yıllık arkeolojik dönemden 2 bin 300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda tarihi miras çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bursa’yı müzeler şehri haline getirdi. Karagöz ve Kent müzelerinin ardından hizmete açılan Tekstil Sanayi Müzesi, Enerji Müzesi, İpek Müzesi, Göç Tarihi Müzesi ve Kılıç Kalkan Müzesi ile bu alanda diğer kentlere danışmanlık hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi, bir müze de tarihi geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan Akçalar’daki Arkeopak’a kazandırdı. Hassas hazırlık döneminin ardından Bursa’nın kurtuluşunun 93. yıldönümünde ziyaretçi kabulüne başlayan Aktopraklık Höyük Arkeopark ile Doğa Tarihi ve Açıkhava Müzesi, bugüne kadar binlerce kişiyi tarihin sayfalarına taşıdı. Kazı çalışmalarının 2004 yılında başladığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 yılından itibaren sürece dahil olduğu, yapılan kazılarda 8 bin 500 yıl öncesine kadar yaşam izleri ortaya çıkan Arkeopark’la ilgili konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, buranın sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri olduğunu ifade etti.

BÜYÜK EMEK VERİLDİ

“8 bin 500 yıl öncesine ait yaşam alanları ile beraber Arkeopark’ın 7 gün 24 saat faaliyet gösteren bir yer haline dönüşmesi için gerekli her türlü hazırlık yapıldı. Ziyaretçilerin konforu için sosyal tesislere varana kadar alt yapı oluşturuldu. İnanıyorum ki yaşlısı ve genciyle, kadını ve erkeğiyle herkes buradan gerektiği gibi istifade edecek” dedi. Arkeopark’ın ‘batısında yer alan’ Gölyazı ile birlikte adeta doğal plato olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Aktopralık Höyük Arkeopark ve Doğa Tarih ve Açıkhava Müzesi’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa’mıza ve ülkemize değer katacağına inanıyorum” diye konuştu.

MEDENİYET GÖSTERGESİ

Uygarlıklar beşiği Bursa ve çevresinin çok eski çağlardan beri farklı yerleşimlere ev sahipliği yaptığını söyleyen Aktaş, “Medeniyet birikimimizin en önemli göstergeleri, Aktopraklık’ta gerçekleştirilen çalışmalarda ortaya çıktı. Arkeopark, ziyaretçilerine, bir açık hava müzesi olarak kentin kültürel mirasına ve binlerce yıl öncesine uzanan köklü arkeolojik değerlerine şahit olma şansını sunuyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: ARKEOFEST 2020

Hİzmete açıldığı günden bu yana binlerce tarih meraklısını ağırlayan Aktopraklık Höyük, 2020 yılında Türkiye’nin ilk arkeoloji festivaline de ev sahipliği yaptı. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden Bursa’ya gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Arkeofest 2020’ye katıldı. Geceyi alana kurulan çadırlarda geçiren katılımcılar, atölye çalışmaları yaptı, drama atölyesinde geçmiş çağlarda yaşayan insanların olaylara nasıl tepki verebileceğini tartıştı, kil atölyesinde çeşitli objeler üretti, kumaş üzerine elle baskıyı öğrendi. Aynı zamanda katılımcılar, toprak altına gizlenmiş eserleri ‘arkeolojik kazı yöntemlerini kullanarak’ bulmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Aktopraklık Höyük Arkeopark ile Doğa Tarihi ve Açıkhava Müzesi, pazartesi hariç her gün ziyaretçi kabul ediyor.