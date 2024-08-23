Arkas yelkende hedef büyüttü

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Aynı zamanda Arkas Spor As Başkanlığı şapkasını da taşıyan Bernard Arkas, ”10 sene önce profesyonel bir takım kurarak yelken yolculuğumuza başladık. Amacımız sadece tecrübe etmekken kendimizi birinci bulduk. A takımının hedefi belli. 3 ana kupayı almalarını istiyorum. Giraglia Rolex Cup, Fransa Les Voiles Saint Tropez, Malta Middle Sea Race Rolex Cup. Akdeniz’de 3’ü büyük toplam 9 yarış olacak. Tüm düzenlemeleri yaptık, hazırız. Burada ismimizi duyurmak istememin amacı uluslararası yelken camiası bizi tanısın, Türkiye’deki yelkenciliğin ciddi olduğunu anlasınlar. Böylece yarışmayı seven takımları Türkiye’deki yarışlara çağırabiliriz. İnsanlar İsveç’ten Malta’ya gelebiliyorsa Türkiye’ye de gelirler. Yeni teknemiz Blue Moon’da da etkileyici ve mücadeleye hazır bir Dragonumuz var. Burada tabii temel hedef güzel ve estetik olması. diyor. Burada büyük emeklerle, hayal ettiğini gerçeğe döken Evrim Duyar’a teşekkür ediyoruz” dedi.