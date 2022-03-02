Ne yatırım ne faaliyet... Dev şirketler tek tek açıkladı

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına girdiği geçen haftadan bu yana Batı'nın Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar arttı. Tarafsız İsviçre dahi Avrupa Birliği yaptırımlarını kabul ettiğini, Devlet Başkanı Putin de dahil bazı Rus şahıs ve şirketlerinin malvarlıklarını dondurduğunu söyledi.

ŞİRKETLER RUSYA'DAN AYRILIYOR

Son olarak, Kasım 2021'de Hollanda ortaklığından çıkarak tamamen İngiliz firması olan enerji devi Shell, dün Rusya'daki tüm faaliyetini sonlandıracağını açıkladı.

Hafta sonu, Rusya'nın en büyük yabancı yatırımcısı BP, Rusya devlet kontrolündeki petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 20'lik hissesini bıraktığını açıklamıştı. Onu çoğunluğu Norveç devletine ait olan diğer bir enerji şirketi Equinor izledi.

Equinor, Rusya'daki ortak girişimlerini elden çıkarmaya başlayacağını söyledi. Bunların ardından gözler Fransız enerji şirketi Total'e çevrilmişti. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'da yeni yatırım yapmayacağını açıklayan şirketin ülkedeki halihazırda var olan faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yaptığını söyledi.

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EKONOMİK YAPTIRIMLARA TEKNOLOJİ FİRMALARI DA KATILDI

İngiliz HSBC bankası, en büyük ikinci olarak bilinen VTB de dahil olmak üzere bir takım Rus bankalarıyla ilişkilerini kesmeye başladığını açıkladı. Nasdaq ve New York borsasında işlem gören Rusya merkezli şirketlerin hisse senetlerinin alım satımı geçici olarak durduruldu. Ayrıca ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors Rusya'ya teslimat yapmayacağını; Alman Daimler Truck Holding ve Harley Davidson da Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Volkswagen, Rusya'daki bayilere otomobil teslimatını; İsveç merkezli Volvo Rusya'ya ihracatı askıya alacağını söyledi. Microsoft Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus devlet medya kuruluşu RT'nin mobil uygulamalarını Windows App mağazasından kaldıracağını ve Rus devlet destekli medya reklamlarını engelleyeceğini söyledi. Google, RT ve diğer Rus kanallarının web sitesi, uygulama ve Youtube videolarındaki reklamlardan para kazanmasını, RT'nin mobil uygulamasının Ukrayna topraklarında indirilmesini engelledi. Facebook'un sahibi Meta da benzer bir yasaklama getirmişti.

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APPLE RUSYA'DAKİ SATIŞLARINI DURDURDU

Amerikan teknoloji devi Apple, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı tutum alan şirketler arasına girdi. Şirket, Rusya'daki ürün satışlarını tamamen durdurma kararı aldı, Apple Pay ve Apple Maps gibi hizmetlerini de sınırlıyor. Apple'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın işgalinden derin endişe duyulduğu ve şiddet mağdurlarının yanında olduğunun duyurdu.

Rus RIA haber ajansının aktardığına göre, Apple'ın iOS işletim sistemi üzerinden hizmet veren VTB gibi bankaların uygulamaları da servis dışı kalabilir. Google da benzer bir adımla ödeme sistemi Google Pay'i sınırlamıştı. ABD'li Nike şirketi de Rusya'da satışlarını durdurma kararı almıştı. Bunun yanında ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

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Pazartesi günü Kiev'deki ofisini kapatan ve Moskova'daki pilot eğitim programlarını durduran şirket, bugün de Rus uçaklarına parça, teknik destek ve bakım desteği vermeyeceğini duyurdu.

HER GÜN YENİ YAPTIRIM AÇIKLANIYOR

Batı, Ukrayna doğusundaki ayrılıkçıların fiilen kontrolünde bulunan iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları açıkladı. İşgalin başlamasıyla yaptırımlar artırıldı. AB ve Kanada, Rusya uçaklarına hava sahalarını kapattı. Rusya da buna kendi hava sahasını bu ülkelere kapatarak karşılık verdi.

Bazı Rus bankaları uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldı ve Moskova'nın 630 milyar dolarlık dış rezervlerini kullanması kısıtlandı. Bunun üzerine dün rublenin dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmesiyle Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranının yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarıldığını duyurdu.