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Arjantin'den güçlü faiz artışı

#Arjantin#Faiz#Piyasa
Arjantinden güçlü faiz artışı

Arjantin yükselen enflasyonla mücadele etmek için faiz artırım adımlarını hızlandırdı. Ocak'ta 200, Şubat'ta 250 baz puan faiz artıran Arjantin son faiz artışıyla birlikte faiiz yüzde 44.50'ye yükseltti.

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Dünyanın en büyük sorunu haline gelen enflasyonla mücadele etmek için merkez bankaları adım atmaya devam ediyor. Fiyat istikrarını sağlamak için faaliyet gösteren merkez bankaları, faiz artırarak ekonomide fiyatların gerilemesi ya da sabit tutulmasını amaçlıyor.

Arjantin Merkez Bankası da enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıkması nedeniyle 2022'de 3 kez faiz artırımı yaptı. Arjantin Mart ayında 200 baz puan faizi artırarak yüzde 44.50'ye yükseltmiş oldu.

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OCAK-ŞUBAT'TA DA ARTIRMIŞTI

Arjantin Merkez Bankası, Ocak ve Şubat ayında da toplamda 450 baz puan faiz artışı yapmış ve bunlar yeterli olmayınca Mart'ta da 200 baz puan artırmış oldu.

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MEVDUAT FAİZİ SINIRI DA YÜKSELTİLDİ

Vatandaşlarının pesoya olan yatırımlarını azaltmamaları için önlem de alan Arjantin Merkez Bankası, teşvik için sabit vadeli faiz oranını 10 milyon pesoya kadar 30 günlük vadede yüzde 43.5 olarak belirledi. Şirketlerin açacağı mevduatta ise faiz sınırı yüzde 41.5 oldu.

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ENFLASYON YÜZDE 52.3 SEVİYESİNDE

Arjantin'de enflasyon yüzde 52.3 seviyesinde bulunuyor ve son 9 aydır da yüzde 50'nin altına gerilemedi.

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