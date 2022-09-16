Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Arjantin'den dev faiz artırımı

Güncelleme Tarihi:

#Arjantin#Peso#Faiz
Arjantinden dev faiz artırımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 06:49

Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 5,5 oranında artırdı. Faiz böylece yüzde 75'e çıkmış oldu.

Haberin Devamı

Uzun süredir ekonomisi krizden çıkamayan Arjantin, enflasyonun önünü almak için faiz artırımı yaptı. Arjantin Merkez Bankası faizi 550 baz puan artırarak yüzde 69,50'den yüzde 75'e yükseltmiş oldu.

BU YIL 9'UNCU KEZ FAİZ ARTTI

Arjantin'de bu yıl 9 kez faiz artırımı yapıldı. Faiz kararından önce enflasyon rakamları açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 78,50'ye çıkmıştı.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu Zirve öncesi dikkat çeken kareCumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu! Zirve öncesi dikkat çeken kareHaberi Görüntüle

MEVDUAT FAİZİ AYLIK YÜZDE 7,5, YILLIK YÜZDE 75!

Arjantin Merkez Bankası, bireyler için yeni mevduat tabanı belirledi. Buna göre 10 milyon pesoya kadar 30 günlük mevduatlar için faiz yüzde 75 olarak belirlendi. Özel sektör mevduatlarının geri kalanı için oran yüzde 66,50 olacak.

FAİZ AYARLAMASI DEVAM EDECEK

Arjantin'de devam eden para politikası normalleştirme süreci kapsamında politika faizi oranı ayarlamaları devam edecek.

Gözden Kaçmasın

Rusyadan flaş doğal gaz kararı: ABye ihracat düşüyorRusya'dan flaş doğal gaz kararı: AB'ye ihracat düşüyorHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Arjantin#Peso#Faiz

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere