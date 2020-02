Arjantin rest çekti

Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, ülkenin derin bir ekonomik ve sosyal kriz yaşadığını belirterek, "Yabancı yatırım fonlarının ekonomi politikalarını belirlemesine izin verilmeyecek." dedi.



Guzman, Ulusal Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin dış borcunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Arjantin ekonomisinin içinde bulunduğu duruma dikkati çeken Guzman, "Arjantin derin bir ekonomik ve sosyal kriz yaşıyor. Ülke, sürdürülemez bir borç yükünden muzdarip ve bu durum çözülemezse, ülkenin yaşadığı makroekonomik çöküş derinleşecektir." dedi.



Guzman, Arjantin'in gelişmesi için borçtan kurtulması gerektiğini belirterek, "Son yıllarda fakirlik yüzde 28,6'dan yüzde 35,4'e yükseldi ve tırmanmaya devam ediyor. Ülkenin üretken kapasitesinde gelişme olmadan kamu borcunda sert bir büyüme oldu. Ödenemeyen borç yükünden kurtulmayı şiddetlendiren durgunluk dinamiğini kırmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Alacaklılarla yapılacak borç müzakerelerinde izlenecek strateji için Guzman, "Yabancı yatırım fonlarının ekonomi politikaları belirlemesine izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.



Guzman, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin müzakerelerde, Arjantin halkının çıkarlarının birinci planda olduğunu ve alacaklıların "hayal kırıklığına uğrayabileceğini" söyledi.



"BÜTÇE AÇIĞININ AZALTILMASI DÜŞÜNÜLMÜYOR"



Guzman, ülkesindeki krizin sebebine ilişkin, "Bu, uluslararası finansal piyasalarda bir noktada iyimserlik gösteren ancak kalkınma sürecine tutarlılık sağlamakta başarıdan çok uzak olduğu kanıtlanan bir ekonomik planın sonucu. Basit bir şekilde, ekonomik bir planın çok güçlü bir çöküşünün neticesidir." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Guzman, hükümetin net bir makroekonomik planının olduğunu belirterek, "Kesinlikle, aldığımız her önlemin arkasında bir program var, her şey düşünülüyor." diye konuştu.



Politikaların krizde olan bir ekonomiye göre izlendiğini vurgulayan Guzman, "Bu, her kesimin, Arjantin'in, tahvil sahiplerinin ve IMF'nin sorumluluk sahibi olduğu bir kriz." dedi.



Arjantin'in gelişmesi için borcundan kurtulması gerektiğine dikkati çeken Guzman, "2020 yılı için bütçe açığının azaltılması düşünülmüyor, hedef bu değil." mesajı verdi.



IMF HEYETİ YENİDEN ARJANTİN'DE



Ülkenin IMF'ye olan borcunun yeniden yapılandırılmasını görüşmek için, teknik bir heyet dün Arjantin'e gelmişti.



Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihindeki en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda şimdiye kadar 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.