Arjantin faiz indirdi
Arjantin Merkez Bankası Aralık'tan bu yana yedinci kez faiz indirimine giderek, gösterge faizi yüzde 40'a düşürdü.
Arjantin Merkez Bankası gösterge faizi 400 baz düşürerek %44'den %40'a çekti. Bu faiz indirimi, Alberto Fernandez başkanlığındaki yeni peronist hükümetin 2019 Aralık ayında göreve gelmesinden bu yana yapılan yedinci faiz indirimi oldu.
Arjantin, borçlarının temerrüde düşmesini önlemeye çalışırken; Merkez Bankası, faiz indiriminin enflasyondaki yavaşlamaya dayandığını ve ekonomik büyümenin canlanmasına yardımcı olmayı amaçladığını açıkladı.
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