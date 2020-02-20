MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriArjantin faiz indirdi
GeriEkonomi Arjantin faiz indirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 20.02.2020 - 11:43,Son Güncelleme:/

Arjantin faiz indirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arjantin faiz indirdi

Arjantin Merkez Bankası Aralık'tan bu yana yedinci kez faiz indirimine giderek, gösterge faizi yüzde 40'a düşürdü.

Arjantin Merkez Bankası gösterge faizi 400 baz düşürerek %44'den %40'a çekti. Bu faiz indirimi, Alberto Fernandez başkanlığındaki yeni peronist hükümetin 2019 Aralık ayında göreve gelmesinden bu yana yapılan yedinci faiz indirimi oldu.

Arjantin, borçlarının temerrüde düşmesini önlemeye çalışırken; Merkez Bankası, faiz indiriminin enflasyondaki yavaşlamaya dayandığını ve ekonomik büyümenin canlanmasına yardımcı olmayı amaçladığını açıkladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle