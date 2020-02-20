Arjantin faiz indirdi

Arjantin Merkez Bankası gösterge faizi 400 baz düşürerek %44'den %40'a çekti. Bu faiz indirimi, Alberto Fernandez başkanlığındaki yeni peronist hükümetin 2019 Aralık ayında göreve gelmesinden bu yana yapılan yedinci faiz indirimi oldu.



Arjantin, borçlarının temerrüde düşmesini önlemeye çalışırken; Merkez Bankası, faiz indiriminin enflasyondaki yavaşlamaya dayandığını ve ekonomik büyümenin canlanmasına yardımcı olmayı amaçladığını açıkladı.