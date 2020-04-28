Arjantin 1 Eylül'e kadar ticari uçuş satışlarını yasakladı

Yetkililer, havayolu şirketlerinin önümüzdeki dört ay içinde devam etmeyebilecek uçuşlar için bilet satmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Havacılık sanayi grupları binlerce kişinin işini kaybedebileceğini söyledi.

Arjantin, Mart ayında sınırlarını kapatarak sert karantina önlemleri aldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan rakamlara göre, ülkede şu anda 192 ölümle birlikte yaklaşık 4.000 doğrulanmış enfeksiyon var.

Ülkenin Ulusal Sivil Havacılık İdaresi Pazartesi günü bir kararname düzenleyerek Arjantin dışı ya da içinde ticari uçuşlar için bilet satışlarını yasakladı.

Raporda 1 Eylül "makul" bir tarih olarak nitelendirildi.