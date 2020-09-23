Ariel, Migros ve TOG’un kıyafet bağışı kampanyası 9’uncu yılında; yüz binlerce çocuk kıyafet bağışıyla güldü

Migros, Ariel ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle gerçekleştirilen yardım kampanyası 9’uncu yılına ulaştı. Migros mağazalarında özel kutularda tüketicilerin artık kullanmadıkları, çocuklarının küçülen kıyafetleri toplanıyor. Ariel bu kıyafetlerin hijyenini sağlıyor, ütülüyor. TOG gönüllüsü gençler, yaşlara ve ihtiyaçlara göre bu kıyafetleri organize edip, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Tam 9 yıldır dolu dolu ilerleyen bu proje pandemi döneminde yalnızca çocuk kıyafetleri için değil her yaş için genişletildi. Bugüne kadar ‘Umudu Paylaş Kalplere Ulaş’ adıyla devam eden bu kampanya ile 393 bin ihtiyaç sahibi çocuk temizlenmiş kıyafetlerin sahibi oldu.

‘TERTEMİZ YAPARAK PAKETLİYORUZ’

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya CMO ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Onur Yaprak: “Biz P&G Türkiye olarak birçok sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Bu projeye de 9 yıl önce değerli iş ortağımız Migros’la başladık. Bizim de yurtdışında gururla paylaştığımız bir kampanya oldu. Bu sene projemizin 9. yılındayız. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde elbette herkeste hijyen konusu en ön planda. Kullanılmış ama yıpranmamış kıyafetleri seçerek Ariel’in gücüyle tertemiz yapıyor, ütülenip paketlenmelerini sağlıyoruz. Kıyafetler maksimum hijyen önlemleri alınarak temizlenip, ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor.”

ÇOCUKLAR GELECEĞE GÜVENLE BAKIYOR TOG Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü: ”Tüm çalışmalarımızı genç gönüllü arkadaşlarımızla yapıyoruz. TOG bugüne kadar yürüttüğü tüm projelerini gençlerle gerçekleştiriyor. Toplanan giysiler TOG gençlerinin bulundukları şehirlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. TOG yerelde çalışan sosyal yardımlaşma kuruluşları ve Sevgi Evleri’yle birlikte çalışıyor. Dikkat ettiğimiz en temel şey çocukların birey olarak görülmesi ve bu ilişkiler kurulurken özel prensiplere uyulması. Çocuklarla herhangi bir temaslarında dikkatli oluyorlar. Gönüllülerin bize ilettiği en temel geri bildirim çocukların geleceğe daha güvenle bakması oluyor.”

‘TÜRKİYE’NİN HER YERİNE ULAŞIYORUZ’ Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman: “Önümüzdeki yıllarda da katlanarak büyüyecek bu projeyi müşterilerimiz de en az bizim kadar sahiplendi. Bugüne kadar 393 bin çocuğa, mağazalarımızda toplanan ve Ariel ekipleri tarafından temizlendikten sonra TOG aracılığıyla ulaştırıldı. Toplumun daha büyük bir kesimine ulaşabilmek için yalnızca çocuk ve genç değil, tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde kampanyamızı genişlettik. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya illerindeki mağazalarımızda toplanan kıyafetler, Türkiye’nin her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.”