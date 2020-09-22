Ariel, Migros ve TOG Bugüne Kadar 393 bin çocuğu sevindirdi

Geleneklerimizde olan yardımlaşma kültürünün bir örneği 9 yıldır Migros, Ariel ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle organize bir biçimde uygulanıyor. Migros mağazalarında özel kutularda tüketicilerin artık kullanmadıkları, çocuklarının küçülen kıyafetleri toplanıyor, Ariel bu kıyafetlerin hijyenini sağlıyor, ütülüyor. TOG gönüllüsü gençler yaşlara ve ihtiyaçlara göre bu kıyafetleri organize edip, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Tam 9 yıldır dolu dolu ilerleyen bu proje pandemi döneminde yalnızca çocuk kıyafetleri için değil her yaş için genişletildi. Ariel, Migros ve TOG bugüne kadar yaptıkları çalışmaları büyüterek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyorlar.

Bugüne kadar “Umudu Paylaş Kalplere Ulaş” adıyla devam eden bu kampanya ile 393 bin ihtiyaç sahibi çocuk pırıl pırıl kıyafetlerin sahibi oldu.

Ariel markasının üreticisi P&G’nin “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesi kapsamında, Migros iş birliği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) desteği ile gerçekleşen “Umudu Paylaş Kalplere Ulaş” kampanyası 9’uncu yılında proje ortaklarıyla buluştuk, sohbet ettik.

KIYAFETLER PIRIL PIRIL OLUYOR

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya CMO ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Onur Yaprak:

“Biz P&G Türkiye olarak birçok sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Bu projeye de 9 yıl önce değerli iş ortağımız Migros’la başladık. Zaman içinde yüzbinlerce kişiye faydası dokunan, bizim de yurt dışında gururla paylaştığımız bir kampanya oldu. Bu sene projemizin 9. yılındayız. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde elbette herkeste hijyen konusu en ön planda. Biz de hep buna dikkat ediyoruz. Bu kıyafetler toplanıldıktan sonra yaşlara, gruplara göre ayrılıyorlar. Kullanılmış ama yıpranmamış kıyafetleri seçerek Ariel’in gücüyle tertemiz yapıyor, ütülenip paketlenmelerini sağlıyoruz. Amacımız eski kıyafetleri dağıtmak değil, tertemiz pırıl pırıl yeni gibi olan kıyafetleri çocuklara, gençlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Kıyafeti bağışlayanların da bu konuda hassas olduklarını zaman içinde gözlemledik. Genelde bize ulaşan kıyafetler de bir nedenden dolayı artık ihtiyacı olmayan çocuklarının küçülmüş kıyafetleri oluyor. Maksimum hijyen önlemleri alınarak temizlenip, ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor.

P&G Türkiye olarak sosyal sorumluluk projelerimizle amacımız, toplumumuza fayda sağlamak. Toplumumuzun önemli değerlerinden biri de paylaşma ve yardımlaşma. Biz ihtiyaç sahibi insanlar için yapılan bir iyiliğin parçası oluyoruz. Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerinin çoğaldığını da biliyoruz. Bu projede ortaklarımızla birlikte onların yaşamlarına dokunmaktan ve onlara destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

ÇOCUKLAR GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKIYOR

TOG Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü:

Tüm çalışmalarımızı genç gönüllü arkadaşlarımızla yapıyoruz. TOG bugüne kadar yürüttüğü tüm projelerini gençlerle gerçekleştiriyor. Umudu Paylaş, Kalplere Ulaş kampanyasında da toplanan giysiler TOG gençlerinin bulundukları şehirlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. TOG yerelde çalışan sosyal yardımlaşma kuruluşları ve Sevgi Evleri’yle birlikte çalışıyor. Dikkat ettiğimiz en temel şey çocukların birey olarak görülmesi ve bu ilişkiler kurulurken özel prensiplere uyulması. TOG’un çatısı altındaki tüm gençler eğitimli. Çocuklarla herhangi bir temaslarında dikkatli oluyorlar. Örneğin, tek tek vakit geçirmemeye çalışıyor, toplu olarak zaman geçiriyorlar. Velileri ve onlar izin vermeden fotoğrafları paylaşılmıyor. Bu çalışmalar yapılırken çocuklarla zaman geçiriyorlar. Gönüllülerin bize ilettiği en temel geri bildirim çocukların geleceğe daha güvenle bakması oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz bu projenin sosyal etki tarafını önceliklendiriyoruz. 9 yıldır çok uyumlu çalışıyoruz. Bu kıyafetleri alan çocuklar yalnız olmadıklarını hissediyor. Yardımlama ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNE ULAŞIYORUZ

Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman:

Ariel ve TOG ile 9 yıldır bu projeyi gerçekleştirerek gelenekselleşmesini sağladık. Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri, bizim iş yapış biçimimizin en değerli parçası. Önümüzdeki yıllarda da katlanarak büyüyecek bu projeyi müşterilerimiz de en az bizim kadar sahiplendi. Bugüne kadar 393 bin çocuğa, mağazalarımızda toplanan ve Ariel ekipleri tarafından temizlendikten sonra TOG aracılığıyla ulaştırıldı.

İçinde bulunduğumuz dönemde iş birliğimizin kapsamını da genişlettik. Toplumun daha büyük bir kesimine ulaşabilmek için yalnızca çocuk ve genç değil, tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde kampanyamızı genişlettik. Böylece daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız.

Bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya illerindeki mağazalarımızda oldukça yüksek adetlerde toplama yapıldı. Ancak bu kıyafetler yalnızca bu illere değil, Türkiye’nin her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kısacası; bağışların ulaştırılmasında homojen bir dağılım gerçekleşiyor.

Migros, 4 binden fazla marka, 25 binden fazla ürün çeşidi ve 45 bin çalışanı ile bir gıda perakendecisi olmanın çok daha ötesinde. Dolayısı ile bu ekosistemin herhangi bir üyesi topluma ve doğaya faydalı bir işe el attığında, ekosistemin diğer üyeleri tarafından da hızla destek görüyor. Bu kampanyaya katılın başta müşterilerimize ve proje ortağımız Ariel ve TOG’a kıymetli destekleri için teşekkür ediyoruz.