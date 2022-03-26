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Arıcılara müjde! 16 bin ton daha şeker verilecek

#Arıcı#Şeker#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Arıcılara müjde 16 bin ton daha şeker verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, bal üreticilerinin daha fazla ürün elde edebilmesine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arzı sağlandığını duyurdu.

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Arıcılara yönelik olarak yeni şeker arzı sağlandı. Şu ana kadar 14 bin ton şeker arzı verilmişti ve yeni karar ile 16 bin ton daha şeker arıcıların üretimlerini artırmaları için Tarım İl Müdürlükleri üzerinden arıcıların hizmetine sunuldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, 2021/2022 üretim döneminde sektörün girdi maliyetleri ve fiyatların artışı gibi önemli hususları dikkate alarak, arı üreticilerimize ek arz sağlanması kararı alınmıştır.

Bakanlığımız tarafından şu ana kadar arıcılarımıza 14 bin ton şeker arzı sağlanmıştır.

Bakanlığımızın yaptığı yeni planlama sonucunda da, üreticilerimizin daha fazla ürün elde edebilmesine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arzı daha sağlanmış olup, Tarım İl Müdürlükleri üzerinden arıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

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Bakanlığımızca, Türkşeker vasıtasıyla bir önceki yıl arıcılara 3 bin 500 ton şeker tedariki sağlanmıştır. Sektörel gelişmeler ışığında Bakanlığımızın arı üreticilerine bu üretim döneminde toplamda tedarik edeceği şeker miktarı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 9 kat artılarak, 30 bin ton rakamına yükseltilmiştir. Bakanlık olarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda her zaman üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

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#Arıcı#Şeker#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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