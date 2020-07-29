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Ekonomi
Haber Giriş: 29.07.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Arefe günü borsa açık mı? İşte Borsa İstanbul tatil tarihleri

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Arefe günü borsa açık mı? İşte Borsa İstanbul tatil tarihleri
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Arefe günü borsanın açık olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 30 Temmuz’a denk geliyor. Borsa İstanbul’da işlem yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Kurumun internet sitesinde her yıl resmi tatil günleri yayımlanıyor. Peki yarın borsa açık mı? İşte yanıtı…

Borsa İstanbul’un arefe günü tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yerini aldı. Yarın borsa açık mı sorusu kurum tarafından yayımlana resmi tatil günleri takvimi ile yanıt buldu. Bayram boyunca kapalı olacak olan borsa saat 13:00’a kadar hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefesinde Borsa İstanbul yarım gün açık olacak. Saat 13:00’dan sonra kapalı olacak.

2020 BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2020, ÇarşambaYeni Yıl TatiliKapalı
23 Nisan 2020, PerşembeUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2020, CumaEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2020, SalıAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
23 Mayıs 2020, CumartesiRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
24-25-26 Mayıs 2020, Pazar-Pazartesi-SalıRamazan BayramıKapalı
15 Temmuz 2020, ÇarşambaDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Temmuz 2020, PerşembeKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
31 Temmuz, 1-2-3 Ağustos 2020, Cuma-Cumartesi-Pazar-PazartesiKurban BayramıKapalı
30 Ağustos 2020, PazarZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2020, ÇarşambaCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2020, PerşembeCumhuriyet BayramıKapalı
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