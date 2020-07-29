Arefe günü borsa açık mı? İşte Borsa İstanbul tatil tarihleri

Borsa İstanbul’un arefe günü tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yerini aldı. Yarın borsa açık mı sorusu kurum tarafından yayımlana resmi tatil günleri takvimi ile yanıt buldu. Bayram boyunca kapalı olacak olan borsa saat 13:00’a kadar hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefesinde Borsa İstanbul yarım gün açık olacak. Saat 13:00’dan sonra kapalı olacak.

2020 BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ