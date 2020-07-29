Arefe günü borsa açık mı? İşte Borsa İstanbul tatil tarihleri
Arefe günü borsanın açık olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 30 Temmuz’a denk geliyor. Borsa İstanbul’da işlem yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Kurumun internet sitesinde her yıl resmi tatil günleri yayımlanıyor. Peki yarın borsa açık mı? İşte yanıtı…
Borsa İstanbul’un arefe günü tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yerini aldı. Yarın borsa açık mı sorusu kurum tarafından yayımlana resmi tatil günleri takvimi ile yanıt buldu. Bayram boyunca kapalı olacak olan borsa saat 13:00’a kadar hizmet verecek.
AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?
Kurban Bayramı arefesinde Borsa İstanbul yarım gün açık olacak. Saat 13:00’dan sonra kapalı olacak.
2020 BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ
|1 Ocak 2020, Çarşamba
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|23 Nisan 2020, Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2020, Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2020, Salı
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|23 Mayıs 2020, Cumartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|24-25-26 Mayıs 2020, Pazar-Pazartesi-Salı
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2020, Çarşamba
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Temmuz 2020, Perşembe
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|31 Temmuz, 1-2-3 Ağustos 2020, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|30 Ağustos 2020, Pazar
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2020, Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2020, Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı
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