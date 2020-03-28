Arçelik’ten solunum cihazı Ford’dan maske

Kamu ardı ardına önlemler açıklarken özel sektörden şirketler de sürece destek olmaya başladı. Bu anlamda Koç Grubu’nun sağladığı destekler şöyle:

Otellerini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. Yapılan açıklamada “Ülkemize ve toplumumuza karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerimizi sağlık çalışanlarının hizmetine sunuyoruz” denildi.

Ford Otosan, sağlık çalışanları için tasarımını tamamladığı yüz maskelerini üretmek için harekete geçti. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yüz maskelerinin seri üretiminin yan sanayi ile birlikte Ford Otosan’ın geliştirdiği kalıpla yapılacağını dile getirdi.

Koronavirüsle mücadelede en önemli ihtiyaçlardan biri de solunum cihazı. Solunum cihazı üreten Biosys firması üretimlerini daha da hızlandırabilmek için bir elektronik markasının altyapısına ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik firmasının tüm teknolojisini, solunum cihazı üreten Biosys firmasına kullandırma kararı aldı.

Arçelik, 170 hastaneye çamaşır ve kurutma makinası ile fırın, çay, kahve ve tost makinaları yolladı.