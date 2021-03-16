Arçelik'ten istihdamda cinsiyet eşitliği zirvesi

Toplumsal cinsiyet alanında öncü çalışmalara imza atan Arçelik, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliği ile ‘Arçelik ile Eşitle Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Gazeteci Şirin Payzın’ın moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirilen zirvenin ilk oturumunda Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında küresel ölçekte çalışmalardan önemli başlıklar paylaştı.

EBİÇLİOĞLU: YÖNETİM KURULUNDA KADIN ORANIMIZI EN AZ %30 SEVİYESİNDE TUTMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ



Zirvenin açılış oturumunda konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu’nun, 30 imza ile Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin en güçlü destekçilerinden biri konumunda olduğuna dikkat çekti. Topluluk şirketlerinin erkek çalışanların yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirten Ebiçlioğlu, “Hedefimiz erkek işi-kadın işi ön yargısını ortadan kaldırarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak. Üretimde, mühendislik alanında liderlik pozisyonlarında daha fazla kadın çalışanımız olsun istiyoruz. Koç Holding Yönetim Kurulu’nda en az %30 oranında kadın üye bulundurma taahhüdümüzü topluluk şirketlerimize de genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.



Arçelik’in 150’ye yakın ülkede 30 bin çalışanı ile önemli bir etki alanına sahip olduğunu vurgulayan Fatih Kemal Ebiçlioğlu şunları söyledi: “Geniş paydaş ağımız ile ortak hareket ederek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu çeşitli boyutlarıyla ele alıyoruz. Arçelik’te en yüksek kadın çalışan oranımız yüzde 55 ile Romanya’da. En düşük kadın çalışan oranlarımız ise yüzde 4 ile Pakistan’da ve yüzde 11 ile Bangladeş’te. Kadının güçlenmesi projelerini ülkelere ve iş sahalarına göre ihtiyaç ve eksikleri belirleyerek kurguluyoruz. Kadınların yetkinliklerini artırarak gelişimlerine ve güçlenmelerine destek olurken, erkeklerin yoğun çalıştığı iş alanlarında; üretimde, Ar-Ge’de sahada, bayi teşkilatında, çalışan sayısında kadın oranını artırma hedefiyle projeler hayata geçiriyoruz. Arçelik olarak kendimize 2030 yılına kadar STEM ile ilgili departmanlara en az biri fabrika direktörü olmak üzere 3 kadın direktör atama hedefi koyduk.”



Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin de cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, Beko Kadın Bayi projesi ile erkek yoğun bayilik teşkilatındaki kadın oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi, şu ana kadar 1800’e yakın başvuru alarak bayilik ekosistemine 50’ye yakın kadın bayi kazandırdıklarını aktardı.



Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı ise, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek yolunda uzun soluklu ortaklarımızdan olan Koç Topluluğu markalarından Arçelik’in COVID-19 döneminde gerçekleştirdiği “Arçelik ile eşitle” projesi, eşit bir gelecek inşa etmek konusunda yol gösterici nitelikte bir uygulamadır. Geleceğin mesleklerinde kadınlar ve erkekler için eşit yer açmaya yönelik özel politikalar ve uygulamalar geliştirmek, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine, şirketlerin rekabet edebilirliğinin artmasına ve toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların olumlu yönde dönüşmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.



BEYAZ EŞYALAR, KÜÇÜK EV ALETLERİ VE ÖDEME CİHAZLARI KADIN TEKNİSYENLERE EMANET



Arçelik, toplumsal cinsiyet alanında yeni girişimi olan 500 Kadın Teknisyen projesini de ilk kez zirvede açıkladı. Şirketin sadece son 5 yılda çalışanları içerisindeki kadın oranını %6 oranında artırdığını ifade eden Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, kadın istihdamını artırmak kadar kadınların farklı iş kollarında çalışmalarını da önemsediklerini belirterek şöyle konuştu: “500 Kadın Teknisyen projemizi pandemi döneminde hayata geçirmemizin en önemli nedenleri arasında kadın istihdamına katkı sağlamak yer alıyor. Aynı zamanda cinsiyete dayalı ön yargıları kırmak, kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak istiyoruz. İlk etapta 500 kadın teknisyen hedefiyle yola çıktık. Hali hazırda 274 kadın teknisyen seviyesine ulaşmış durumdayız. Türkiye’nin dört bir köşesinde 600 yetkili servisimiz bulunuyor. Tüm yetkili servislerimizde kadın teknisyen istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi. Teknisyen kadınların beyaz eşyadan küçük ev aletlerine klimadan ödeme sistemi cihazlarına kadar tüm alanlarda görev yaptığını anlatan Dinçer, kadın teknisyen projesi için öncelikle yetkili servislerden başvuruların alındığını ancak şirket dışı başvuruların da kabul edileceğini söyledi.



Arçelik ile Eşitle Zirvesi’nde, Arçelik Müşteri Hizmetleri Direktörü Hüseyin Şerif Beyaztaş, Beko Satış Direktörü Arel Atakol, Teknisyen Rahime Yılmaz, Beko Bayi Aysel Kahvecioğlu ve Mühendis Fulya Asena Uluç da, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki projelerle ilgili görüş ve deneyimlerini paylaştı.



CİNSİYETE DAYALI MESLEK ALGISI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI



Arçelik, zirvede cinsiyete dayalı meslek algıları ve toplumsal cinsiyet eşitliği projeleriyle ilgili yaptırdığı iki ayrı araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Arçelik’in, Türkiye genelinde farklı meslek, yaş, eğitim ve cinsiyetlerden 8120 kişinin katılımı ile yaptırdığı Cinsiyete Dayalı Meslek Algısı araştırmasında Harvard Üniversitesi’nden akademisyenlerin liderliğinde geliştirilen “Implicit Association” test yaklaşımı kullanıldı. Bilinç altı kalıpları ortaya çıkarmayı hedefleyen araştırmada katılımcıların yüzde 79’u mühendis olmayı, yüzde 66’sı ise beyin cerrahı olmayı erkeklere en uygun meslekler olarak görürken; kadınlar için en uygun görülen meslekler yüzde 67 ile öğretmenlik, yüzde 59 ile diyetisyenlik ve yüzde 56 ile eczacılık oldu. Araştırmada kadınlara en az uygun görülen alan teknoloji, erkeklere en az uygun görülen alan ise moda ve sanat olarak öne çıktı. Sekreter ve uzman kelimeleri kadınlarla, lider ve genel müdür kelimeleri ise erkeklerle bağdaştırıldı.



CESARETLE ADIM ATANLAR ANLATTI, ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI



Arçelik’in kadının güçlenmesi amacıyla sürdürdüğü Beko Kadın Bayi, Sen Mühendissin Bizimlesin ve 500 Kadın Teknisyen projelerinde yer alan kadınlarla gerçekleştirdiği ‘Cesaretle Adım Atanlar’ araştırmasında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Sen Mühendissin, Bizimlesin Projesi: Kadınların STEM olarak adlandırılan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan projeye katılan 75 kadına soru yöneltildi. Araştırmaya katılan kadınların %70’i kendi istekleriyle mühendislik alanını seçtiğini, %81’i mühendislik eğitimi aldığından memnun olduğunu ifade etti. Bununla birlikte mühendis adaylarının yaklaşık %70’i üst düzey pozisyonlarda çalışamayacakları ya da mühendis olarak iş bulamayacakları kaygısını taşıyor.



500 Kadın Teknisyen Projesi: 238 kadın teknisyenle gerçekleştirildi. Katılımcıların %84’ünün daha önceden teknisyen olmayı hiç düşünmediklerini ifade ettiği çalışmada, her 3 kadın teknisyenden biri sürecin başında işi yapamayacağından endişe duyduğunu belirtti. Araştırma kadınların %96’sının teknisyen olduktan sonra hayatlarında olumlu bir değişim yaşandığını ortaya koydu. Her 4 katılımcıdan 3’ü teknisyenden olduktan sonra kendilerine daha fazla inandıklarını, güvendiklerini aktardı. Çalışmada her 3 teknisyenden 2’si müşterilerden “Siz mi yapacaksınız, bu işleri yapabiliyor musunuz?” şeklinde tepkiler aldıklarını söyledi.



Beko Kadın Bayi Projesi: 29 kadın bayi ile gerçekleştirilen çalışma, rol modellerin önemini ortaya koydu. Katılımcıların yaklaşık %70’inin ailelerinde ya da akraba çevrelerinde kendi işine sahip ya da girişimci bir kadın bulunuyor. Araştırmada kadın bayilerin yüzde 97’si kararlarından memnun olduklarını dile getirirken bayilik sürecinde de Beko yetkililerinden sonra en fazla desteği diğer kadın bayilerden aldıklarını belirttiler. Kadın bayilerin yüzde 93’ünün kendi kız çocuklarının da bayi olmasını isteyeceğini ifade ettiği araştırmada, kadın bayilerin yüzde 93’ünün müşteri tepkilerinin olumlu olduğu yönünde bildirimde bulunduğu dikkat çekti.

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