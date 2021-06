Arçelik'in 2050'ye kadar hedefi sıfır emisyon

Arçelik, 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nun çıktılarını düzenlediği online bir etkinlikle duyurdu. İklim aktivisti Selin Gören’in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, iklim değişikliğinde gelinen noktayı, alınması gereken önlemleri ve şirketin bu konudaki mücadelesini aktardı.

Sözlerine Bilim İnsanı Dr. Jonathan Foley’in “iklim satrancı” benzetmesiyle başlayan Bulgurlu, “Şah mat yapabilmek için beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bugün, iklim krizini görmezden gelebileceğimiz bir noktada değiliz. Kaybedecek vaktimiz yok, hamlelerimizi tüm oyuncularla beraber planlamalıyız” sözleriyle bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Bulgurlu, iklim değişikliği ile ilgili durumun ciddiyetine dikkat çekerek şu verileri paylaştı: “Birleşmiş Milletler verilerine göre, her yıl 4,7 milyon hektar büyüklüğünde orman yok oluyor. Danimarka’nın yüz ölçümünden büyük bu alan, her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde alanın yol olması demek. Plastik atık krizi her yıl katlanarak büyüyor. Güncel bir araştırmaya göre, 2050 yılında sera gazı emisyonlarının neredeyse %10’unun tek kullanımlık plastiklerden kaynaklanacak.10 yıl önce ortalama 393PPM olan atmosferdeki karbondioksit oranı, bugün 418PPM – 4 milyon yılın ve insanlık tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.”

Çığ gibi büyüyen iklim krizinin ancak ortak hareketle çözülebileceğinin pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, şunları söyledi: “COVID-19 döneminde de sürdürülebilirlik hedeflerimizden sapmadan emin adımlarla ilerleyerek çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarımızda net sıfır emisyon hedefliyoruz. 2030 sera gazı emisyon azaltım hedeflerimiz, Paris Anlaşması'nın “2°C'nin altında” hedefi doğrultusunda Science Based Targets Initiative-Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı. Buna göre doğrudan karbon ayak izimizi ifade eden Scope 1 emisyonlarını 2018 yılındaki seviyeye göre %15, dolaylı karbon ayak izimizi ifade eden Scope 2 emisyonlarımızı %30, tüketicimizin satın aldığı ürünlerimizden kaynaklı Scope 3 emisyonlarını ise %15 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretimde* karbon nötr olmayı başardık. Türkiye’den uluslararası piyasalara 350 milyon Euro’luk yeşil tahvil ihracı gerçekleştirerek reel sektör şirketleri arasında bir ilke imza attık ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Buradan elde ettiğimiz finansmanı sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızda kullanacağız.”

Dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2’nci kez Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisinde “Endüstri Lideri” olduklarını da hatırlatan Bulgurlu, “Bu yıl 13’üncüsünü yayımladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda tüm paydaşlarımızı da daha iyi bir gelecek için iş birliğine davet ediyoruz” dedi.

İklim aktivisti Selin Gören şöyle konuştu: “Beni aktivist olmaya yönlendiren çocukluğumdan bu yana insanların doğadan kopması ve doğaya zarar vermeye başlaması oldu. Amacım bu konuda farkındalığı artırmak. Arçelik’in bu seneki sürdürülebilirlik raporunun ana teması da “Now Is The Time To Take Action Together’ yani ‘Şimdi Beraber Hareket Etme Zamanı’. Gezegene verdiğimiz zararı ancak hep birlikte harekete geçerek onarabiliriz.”

Arçelik, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nda “Geleceğin İyileştiren Teknoloji” çatı yaklaşımının kapsamını genişleterek, daha iddialı 2030 hedefleri belirledi. Rapordan öne çıkan bazı ilerleme ve başarılar şöyle:

Arçelik 2019 ve 2020 yılında küresel üretim tesislerinde Scope 1 ve 2 karbon emisyonlarını* kendi elde ettiği karbon kredisiyle sıfırladı. Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi kapsamında 2013-2018 yılları arasında 305.407 ton CO2e emisyon azaltım hakkı elde etti. Şirket karbon nötr olmayı sürdürebilmek için önümüzdeki dönemde de 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor. Bu kapsamda 2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde öz tüketime yönelik 15 MW yenilenebilir enerji sistemi kurmayı, küresel çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini %100 yenilenebilir kaynaklardan yapmayı hedefliyor.

Dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki en iyi 100 şirketinin listelendiği Corporate Knights Global 100 listesinde de yer alma başarısını gösterdi

Türkiye, G.Afrika, Rusya, Romanya, Tayland ve Pakistan’daki üretim tesislerinde ürün başı enerji tüketimi 2015 yılındaki seviyeye göre %46,7 azaltarak, daha önce 2030 için belirlenen %45’lik azaltım hedefine ulaşılmış oldu.

Türkiye, G.Afrika, Rusya, Romanya, Tayland ve Pakistan’daki üretim tesislerinde ürün başı su çekimi 2015 yılındaki seviyeye göre %52 oranında azaltıldı. Daha önce konan %45’lik azaltım hedefine 2030 yılından önce ulaşıldı.

2030 yılına kadar Türkiye, G.Afrika, Rusya, Romanya, Tayland ve Pakistan’daki üretim tesislerinde atık geri dönüşüm oranının 2015 baz yılına göre %99 oranında azaltılması hedefleniyor. Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı oranının %40 bio material kullanım oranının %5 artırılması hedefleniyor.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) tesislerimizi devreye aldığımız 2014 yılından bugüne kadar, piyasadan topladığımız 1,3 milyon adet enerji tüketimi yüksek ürünleri enerji verimli yeni ürünler ile değiştirerek yaklaşık 41 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine, diğer bir deyişle 2,5MW gücünde 52 rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine denk enerji tasarrufu sağladık. 6,5 milyon ton su tasarrufu elde ettik.

2020 yılında 8 ton geri dönüştürülmüş balık ağı atığını ve 111,7 ton geri dönüştürülmüş endüstriyel iplik atığını, fırın, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi parçalarında kullanıldı.

Türkiye’de üretilen küçük ev aletleri ve TV ürünlerimizin kutularında %100 geri dönüştürülmüş ve dönüştürülebilir karton kullanıldı.

Arçelik Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen özel formül ile bugüne kadar çamaşır makinesi ve yıkayıcı-kurutucu kazanları üretmek için yaklaşık 58 milyon geri dönüştürülmüş PET şişe kullanıldı. Bu sayede, karbon emisyonları 1,675 ton azaltıldı ve işlenmemiş plastik kullanımını azaltarak 39.000 GJ enerji tasarrufu elde edildi.

Enerji verimli ürünlerin satışından elde edilen ciro tüm cironun %50’sine tekabül etti.

Enerji verimliliği projeleriyle 5,217 ton CO2 emisyonu azaltıldı.

Atık azaltımı ve su verimliliği projeleri ile yaklaşık 13.000.000 TL tasarruf elde edildi.

