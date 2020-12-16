Arçelik Asya Pasifik’te önemli bir yatırıma daha imza attı

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik’in bu önemli yatırımını, Koç Topluluğu’nun küresel büyüme yolculuğundaki stratejik bir hamle olarak gördüklerini belirtti. Çakıroğlu; “Ülkemiz ve Topluluğumuz için uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Koç Topluluğu iş yerlerinde 48 farklı dil konuşulduğunu, 64 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu belirten Çakıroğlu şöyle devam etti: “Hızlı büyüyen Asya Pasifik bölgesi son yıllarda yeni yatırımlar için önemli bir merkeze dönüştü. Topluluğumuzun stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlediğimiz ve daha öncesinde yatırımlara başladığımız bu bölgede; Hitachi gibi güçlü bir oyuncu ile kurduğumuz iş birliği Arçelik’in global büyüme yolculuğunu hızlandıracak.”

Ev teknolojilerinde Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen şirketi Arçelik, global büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Arçelik, dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asya pazarının önde gelen oyuncusu Hitachi GLS ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma imzaladı. Yeni şirkette, Arçelik’in yüzde 60, Hitachi GLS’nin yüzde 40 oranında payları bulunacak. Arçelik’in global yetkinliği ile Hitachi GLS’nin bölgesel ve marka gücünü bir araya getirecek olan yeni şirket, Hitachi markalı ürünleri Japonya hariç, dünyanın tüm ülkelerinde tüketicilerle buluşturacak. Ortaklık anlaşması, 16 Aralık’ta Koç Holding, Arçelik, Hitachi Ltd. ve Hitachi GLS’nin üst yönetimlerinin katıldığı sanal imza töreniyle hayata geçirildi.

300 milyon dolar büyüklüğündeki (Yeni kurulacak şirketteki hisselerin %60’ı için net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil tutarı ifade etmektedir) işlem kapsamında; Hitachi GLS’nin 3.800 çalışana sahip, Çin ve Tayland’da bulunan 2 üretim ve 10 satış şirketi 2021 yılının ikinci çeyreğinde kurulacak yeni şirkete devredilecek. Arçelik ve Hitachi GLS’nin sürdürülebilirliği merkeze alan ortak vizyonlarını da aktaracakları yeni şirket, toplum ve çevre için değer üretmeye odaklı bir yaklaşımla da önemli bir rol üstlenecek.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu: “Bugün global büyüme stratejimize ivme kazandıran çok önemli bir iş birliğine daha imza atıyoruz. “



Yeni kurulacak şirkette Arçelik’in global iş yapma birikimi ve deneyimini, Hitachi markasının gücü ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Topluluğu’nun küreselleşme yolculuğunda, dünya genelindeki 12 markası ve 22 üretim tesisiyle önemli bir yere sahip olan Arçelik, küresel büyüme stratejisine ivme kazandıran adımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu önemli iş birliği ile Arçelik Asya Pasifik bölgesinde büyüme stratejisini güçlendiren ve rekabetçiliğini artıran bir adım attı. Küresel büyüme yolculuğunu sürdüren Arçelik, bugün 150’ye yakın ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Ortaklık anlaşmasıyla bu yolculuk daha da etkileyici bir boyut kazanıyor “dedi.

ARÇELİK CEO’SU HAKAN BULGURLU: “TARİHİ GİRİŞİM, İPEK YOLU STRATEJİMİZİN KİLOMETRE TAŞI OLACAK”



Hitachi GLS ile gerçekleştirilen anlaşmanın her iki şirketin global büyümesinde önemli bir adım olacağını söyleyen Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu şu bilgileri aktardı: “Asya-Pasifik’teki dayanıklı tüketim pazarı, artan orta sınıf nüfusu ve hane halkı gelirleri, gelişen perakende kanalları ve yaşam tarzları nedeniyle güçlü bir büyüme potansiyeline sahip ve sektörümüzde gelecek 10 yılda gerçekleşecek büyümenin de itici gücü olacak. Gerçekleştirdiğimiz bu tarihi girişim, Beko Yolu stratejimizin ve dünyanın en iyi ev teknolojileri şirketlerinden biri olma yolculuğumuzun kilometre taşı olacak. Bu ortaklıkla aynı zamanda küresel ölçekteki teknoloji ve Ar-Ge kapasitemizi, Hitachi GLS’nin köklü marka gücü ile birleştiriyoruz. Yeni şirketimizin Asya-Pasifik bölgesinin lideri olacağına ve önümüzdeki dönemde ürün teknolojilerinde güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum.”

HİTACHİ, LTD. KIDEMLİ BAŞKAN YARDIMCISI KEİJİ KOJİMA: “ARÇELİK ORTAKLIĞINDA KURULACAK YENİ ŞİRKET GLOBAL SATIŞ AĞIMIZI GENİŞLETECEK”



“Dayanıklı tüketim sektörünün önemli global oyuncularından biri olan Arçelik ile Japonya dışında faaliyet gösterecek bir şirket kurma konusunda anlaşmaya vardığımız için heyecanlıyız. Hitachi GLS, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde stratejik iş birlikleri kurarak rekabet gücünü artırmayı ve insanların yaşam kalitesinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Arçelik ortaklığında kurulacak yeni şirketle global satış ağımızı genişleterek Hitachi markalı dayanıklı ev aletlerini daha geniş bir coğrafyada pazara sunacağız” diye konuştu.

Kurulacak yeni şirketi, satış ağı ve ürün yelpazesi anlamında birbirini tamamlayan uyumlu bir birliktelik olarak gördüğünü ifade eden Hitachi GLS Başkanı Jun Taniguchi:



“Dünya genelinde sürdürülebilir iş modeli ve doğanın korunmasına yönelik girişimleriyle ön plana çıkan Arçelik, hem sosyal hem de çevresel değer vurgusu yapan Hitachi GLS’le aynı ortak hedeflere odaklanan bir şirkettir. Bu açıdan, güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyoruz. Bu ittifak, Hitachi marka ürünlerinin ve yaşam çözümlerinin küresel satışlarını artırma yolunda önemli bir adımdır” dedi.

ARÇELİK HAKKINDA



Tüm dünyada 32.000 çalışanı, 12 markası (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), 34 ülkede satış ve pazarlama ofisleri ve 8 ülkede 22 üretim tesisiyle Arçelik, 150’ye yakın ülkede ürün ve hizmet sunmaktadır. Arçelik, adet bazında pazar payı sıralaması açısından Avrupa’nın en büyük ikinci beyaz eşya şirketi olarak 2019 yılında 5 milyar euro tutarında konsolide ciro elde etti. Gelirinin yaklaşık yüzde 70’ini uluslararası pazarlardan sağlayan Arçelik, Türkiye’nin Ar-Ge lideridir. Beş ülkede Ar-Ge Ofislerindeki ve Türkiye’de 15 Ar-Ge ve Tasarım Merkezindeki 1.600 araştırma uzmanının çalışmaları sonucunda bugüne kadar üç binden fazla uluslararası patent başvurusu yapılmıştır. Arçelik, 2020 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste iki yıldır “Dayanıklı Ev Aletleri” kategorisinde “Sektör Lideri” seçiliyor. Halka Açık Şartnameler (PAS) 2060 Karbon Nötralite Standardı çerçevesinde şirketin dünya genelindeki üretim tesisleri, yeterli karbon kredisi elde ederek 2019 ve 2020 mali yıllarında karbon nötr statüsünü kazanmışlardır.

www.arcelikglobal.com

HİTACHİ GLS HAKKINDA



Hitachi Ltd.nin yüzde yüz bağlı ortaklığı olan ve dijital teknolojilerden yararlanan ürün ve çözümlerin yanı sıra dayanıklı tüketim alanında da küresel bir tedarikçi olan Hitachi GLS, dayanıklı ev aletleri, iklimlendirme ekipmanları ve diğer donanım ve cihazlar için satış, mühendislik ve bakım hizmetleri sunuyor. “360 derece mutluluk: her müşteri için mutlu bir yaşam” sloganından hareketle, müşterilerinin yaşam tarzlarını daha yakından tanımaya ve anlamaya çalışıyor. Hitachi Group değer zincirinin ve dijital teknolojilerinin yardımıyla müşterilerinin yaşam tarzı sorunlarının her birini çözmek için tasarladığı fonksiyonel ürünler ve sofistike çözümler sayesinde, dünya genelinde kullanıcılarının yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunan bir şirket olmayı hedefliyor.

www.hitachi-gls.com/