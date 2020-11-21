Arazi toplulaştırmada hedef 8.5 milyon hektar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan rapordan yapılan derlemeye göre, yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu Türkiye’de, verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor. Bakanlık, arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu kapsamda 8.2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor, 4.48 milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirildi.

Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmalarının başladığı 1961’den 2002 yılına kadar geçen 41 senede toplam 450 bin hektar, 2003-2019 dönemindeki 17 yılda da yaklaşık 3.77 milyon hektar alanda toplulaştırma tescili tamamlandı.

Bu yıl ise ekim ayı itibarıyla yaklaşık 256 bin hektardaki tescillerle toplamda 4.48 milyon hektar alanda toplulaştırma tescili bitirilmiş oldu. Yıl sonu itibarıyla 541 bin hektarlık bölgede arazi toplulaştırma tescil çalışmasının tamamlanması hedefleniyor. Arazi toplulaştırma ve sulama projeleri birlikte planlanıyor. Böylece birbirini tamamlayan iki uygulama aynı anda yürütülerek, hem maliyet hem de tamamlanma süresinde önemli tasarruflar sağlanıyor.