MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriArazi toplulaştırmada hedef 8.5 milyon hektar
GeriEkonomi Arazi toplulaştırmada hedef 8.5 milyon hektar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 21.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Arazi toplulaştırmada hedef 8.5 milyon hektar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arazi toplulaştırmada hedef 8.5 milyon hektar
Abone Olgoogle-news

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında bu yıl 541 bin, 2023 yılına kadar da 8.5 milyon hektar alanda çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan rapordan yapılan derlemeye göre, yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu Türkiye’de, verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor. Bakanlık, arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu kapsamda 8.2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor, 4.48 milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirildi.

Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmalarının başladığı 1961’den 2002 yılına kadar geçen 41 senede toplam 450 bin hektar, 2003-2019 dönemindeki 17 yılda da yaklaşık 3.77 milyon hektar alanda toplulaştırma tescili tamamlandı.

Bu yıl ise ekim ayı itibarıyla yaklaşık 256 bin hektardaki tescillerle toplamda 4.48 milyon hektar alanda toplulaştırma tescili bitirilmiş oldu. Yıl sonu itibarıyla 541 bin hektarlık bölgede arazi toplulaştırma tescil çalışmasının tamamlanması hedefleniyor. Arazi toplulaştırma ve sulama projeleri birlikte planlanıyor. Böylece birbirini tamamlayan iki uygulama aynı anda yürütülerek, hem maliyet hem de tamamlanma süresinde önemli tasarruflar sağlanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle