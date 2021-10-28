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Arazi toplulaştırılması kapsamında 2022'de 100 bin hektar için düğmeye basılacak

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Arazi Toplulaştırılması#Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
Arazi toplulaştırılması kapsamında 2022de 100 bin hektar için düğmeye basılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, parçalı arazi yapısının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü arazi toplulaştırma faaliyetleri kapsamında, gelecek yıl 100 bin hektar alanda çalışma başlatmayı ve 750 bin hektar alanda tescil işlemlerini tamamlamayı hedefliyor.

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AA muhabirinin, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 2020 itibarıyla 23,1 milyon hektar tarım arazisinin 15,6 milyon hektarı ekilen, 3,2 milyon hektarı nadasa bırakılan, 779 bin hektarı sebze yetiştirilen ve 3,6 milyon hektarı meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık için ayrılan alanlardan oluşuyor. Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik arazi kullanım planlarının tamamlanması, Toprak Veri Tabanı'nın oluşturulması, erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi ve toprak yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi öncelikli politika alanları arasında yer alıyor.

Tarım amaçlı arazi ediniminin kolaylaştırılması, tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların giderilmesi, tarımsal üretimde kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması ve işletme ölçeklerinin artırılmasına yönelik kurumsal ve hukuki düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Parçalı arazi yapısı tarım sektörünün en önemli sorunlarından biri olarak göze çarpıyor. Küçük tarım parsellerinin uygun ölçeğe getirilmesi amacıyla hız verilen arazi toplulaştırma çalışmalarında tescil işlemleri gerçekleştirilerek toplulaştırması tamamlanan alanın bu yılın sonunda 6 milyon hektara ulaştırılması öngörülüyor. 2022'de ise 100 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 750 bin hektar alanda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

TOPLAM SULAMA TESİSİ SAYISI 2 BİN 983'E YÜKSELDİ

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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulamaya açılan toplam sulama alanı 2020 yılında tamamlanan 46 bin hektar saha ile 3,46 milyon hektara ulaştı. Bu çerçevede 73 sulama tesisi inşaatı tamamlanarak sulamaya açıldı ve toplam sulama tesisi sayısı 2 bin 983'e çıktı. DSİ tarafından kamu sulama yatırımları çerçevesinde gelecek yıl öncelikle 82 bin 320 hektar alan sulamaya açılacak. 12 bin 665 hektar alanda ise mevcut açık kanal sulama şebekelerinin kapalı borulu sisteme dönüştürülmesi çalışmaları tamamlanacak.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Arazi Toplulaştırılması#Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

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