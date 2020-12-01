Aramco ve Baker Hughes'dan kompozit üretimi için ortak girişim

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SADCO ile GE OİL aracılığıyla BHC'nin ortak kontrolünde petrol ve doğal gaz uygulamalarında kullanılmak üzere metalik olmayan kompozit ürünlerin geliştirilmesine yönelik üretim tesisleri kuracak ve işletecek yeni bir ortak girişimin kurulmasına izin verildi.

Söz konusu ortak girişim yalnızca MENA Bölgesi'nde ürünlerin üretilmesi ve satılmasına yönelik faaliyet gösterecek.



SADCO ve BHC'nin yüzde 50'şer hisse sahibi olacağı ortak girişim, Suudi Arabistan'da üretim tesislerini kuracak ve işletecek. Ortak girişimin üretimi ve satışını gerçekleştireceği ürünler ise petrol ve gaz uygulamalarında çelik boru hatlarına alternatif olarak kullanılan RTP akış hatları olacak.



Petrol ve doğal gaz geliştirme sektöründe bütünleştirilmiş petrol sahası ürünleri, hizmetleri ve dijital çözümleri sunan BHC'nin Türkiye'de BHC Türkiye ve GETPG unvanlı iki iştiraki bulunuyor.



İşlem taraflarından SADCO'nun ana şirketi Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), Türkiye'de ihracat yoluyla ham petrol satışı alanında faaliyet gösteriyor ancak Türkiye'de herhangi bir iştiraki veya bağlı kuruluşu bulunmuyor.