Arama-kurtarma sistemine sinyal verici simülatör

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sistemle 5 ülkeye koordinatörlük hizmeti verdiklerini ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şunları kaydetti: “Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik. Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan’a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz.”