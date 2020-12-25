Aralık ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı sorgulama ekranı e devlet'te!

Aralık ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Her ay işsizlik maaşından faydalananların banka ve PTT hesaplarına yatırılan işsizlik ödeneğinin yatıp yatmadığı e devletten öğreniliyor. İşsizlik maaşlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Diğer yandan, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta yapılacağını bildirmişti. Aralık ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı.

Selçuk, yazılı açıklamasında, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında bilgi vermişti.

Ödemelerin 4 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetmişti.

Bu tarih göz önüne alındığında 4 Ocak'ta işsizlik maaşının yatması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA-TIKLAYINIZ