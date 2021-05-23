Aralarında Türk bir sanatçı da var! Dudak uçuklatan satışa hazırlanıyorlar

NFT tabanlı eserlerin satışları kripto paralardaki hareketlilikten etkilenmeden devam ediyor. İnsanlar koleksiyonuna artık somut eserlerin yanı sıra dijital eserler eklemeye başladı. Talep ve fiyat yükseldikçe müzayede evlerindeki yarış da yükselmeye başladı. Yapılacak müzayedelerde Beeple'ın rekoru kırılır mı, merak konusu...

AVRUPA'DA İLK SATIŞ

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da ilk NFT müzayede satışı duyuruldu. Belgo-Fransız müzayede evi Millon 13 NFT eserinin ilk satışını düzenlerken, başka bir müzayede evi satışları duyurdu.

Avrupalı sanat uzmanları konuyu sanat piyasasında devrim olarak nitelendirirken, gerçekleştirilecek müzayedede Maikeul veya Kanadalı Fvckrender gibi onaylanmış NFT sanatçılarının yanı sıra sanal dünyaya açılan bir sokak sanatçısı olan Cesar Piette de yer alacak.

Satış NFT satışının Paris'teki yasal belirsizliklerden dolayı Brüksel'de gerçeleştirilecek. Ödemeler de kripto para birimleriyle de yapılabilecek.

SOTHEBY'S YENİ SATIŞA HAZIRLANIYOR

direkt NFT çalışmalarına ve sanatçılara adanan ilk müzayede olacak "Natively Digital", Sotheby's Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilecek. 100 dolardan başlayacak satışlar kripto para birimleriyle de ödenebilecek.

Londralı sanatçı Robert Alice ortaklığında yapılacak NFT açık arttırması kripto sanatçısı Kevin McCoy tarafından 2014 yılında oluşturulan NFT çalışmasını içeriyor.

Satıştan elde edilen gelir, kar amacı gütmeyen kuruluşlar Sevens Foundation ve Mint Fund'a kısmen ve satıştan elde edilen gelirin bir kısmını covid ile mücadeleyi desteklemek için CryptoPunk topluluğuna bağışlanacak. Natively Digital müzayedesi 3 Haziran - 10 Haziran tarihleri ​​arasında sothebys.com'da çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

TÜRK SANATÇININ ESERİ GİZLİ

Birçok sanatçının eseri açık arttırma şeklinde satışa açılmış durumda. Ancak müzayede başladığında fiyatlandırmayla ilgili açık arttırma düzenlenecek.

Öte yandan Türk sanatçı Pak'ın eserinin yakında sayfaya konacağına dair bir uyarı bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Britanya'daki Sotheby's müzayede evinde, dijital sanat platformu Nifty Gateway'in katkılarıyla sanal ortamda düzenlenen açık artırmada Pak'ın eseri satılmıştı. Satış 90 dakika sürmüş 1 piksellik çalışmaya 1,36 milyon dolar ödenmişti.

WARHOL'UN ESERLERİ DA SATIŞTA

Müzayede evi Christie’s, 1980'lerin ortasında Andy Warhol tarafından yaratılan beş sanat eserini müzayedeye çıkaracak. Tabii son zamanlarda trend haline gelen NFT tabanlı sanat eseri olarak satışa çıkacak eserlerden elde edilen gelir Andy Warhol Görsel Sanatlar Vakfı'na aktarılacak.

27 Mayıs'a kadar sürecek eser satışı, Beeple'ın Christie's'deki 69 milyon dolarlık satışının ardından sanatçıların hayırsever kuruluşundan geldi. Eserlerin satışları hala devam ediyor. Fiyatlar 12 bin dolar ile 28 bin dolar arasında değişiyor.

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