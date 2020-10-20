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Ekonomi
Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Aradığınız en yeni saatler Saat&Saat online mağazasında

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Aradığınız en yeni saatler Saat&Saat online mağazasında
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Skagen, Emporio Armani, Guess, Tommy Hilfiger, Diesel gibi dünyaca ünlü markalarının en yeni modellerine Saat&Saat online mağazasında tek tık ile ulaşmak mümkün oluyor.

Dünyaca ünlü markalarının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, www.saatvesaat.com.tr adresinde hizmet veren online mağazasında en yeni koleksiyonları saat tutkunlarıyla buluşturuyor. Bu saatlere Saat&Saat online mağazasından kolayca ulaşılabilirken, binlerce farklı saat avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Online’a özel modeller de ise yüzde 60’a varan çok büyük fırsatlar saat tutkunlarını bekliyor.

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