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‘Araç yok’ krizine... Galeriden taktik

#Sıfır Otomobil#Satış#Galeri
‘Araç yok’ krizine... Galeriden taktik

Dünya üzerindeki otomotiv üreticilerinin ’çip krizi’ yaşaması ve pandeminin de etkisiyle, sıfır otomotiv tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor.

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Bazı bayilerden sıfır araç almak isteyenlerin, bekleme süreleri 2-3 ayı bulabiliyor. Bu durumu fırsat bilen bazı oto galeri sahipleri ve bazı kişiler sıfır araç alma sırasına ismini yazdırarak çevresindeki kişiler üzerine birkaç araç birden alıyor. Bu kişiler, araçları bir süre beklettikten sonra satışa çıkardığı gibi; sıfır otomobili aldığı gün ilana koyanlar da var. Sıfır araç bayileri toplu satın alımlara izin vermediğini dile getiriyor. 

‘ARABAYI ALMADAN İLANA KOYAN VAR’

Yetkili bayii sahibi Serkan Sucu, “1 Eylül’de Euro kuru 9.79 iken bugün 13 lirayı geçtiğini görüyoruz, bundan faydalanmak isteyen insanlar veya firmalar var. Kurun da hareketini bildikleri için arabaları bir miktar bekletip bu arabaları yatırım amaçlı satıyorlar. Eşinin üzerine satın alan var, çocuğunun üzerine alan var. Daha arabayı almadan bizim showroomdan resmini çekip internete ilana koyanlar bile var. Aldıkları fiyatın üstüne 10 bin lira 15 bin lira kâr ekleyip ilana koyuyorlar. Şimdi sıraya giren bir kişi en az 30-45 gün beklemek zorunda” diye konuştu. 

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#Sıfır Otomobil#Satış#Galeri

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