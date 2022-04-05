Araç üretilmeyince otoda kayıp sürdü

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Buna göre mart ayında pazar, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33 daralarak 64 bin 267 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34.2 azalarak 50 bin 173 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 29.8 azalarak 14 bin 94 adet oldu. Bu arada, geçen yılın mart ayında fiyatlar artacak endişesi, tedarik ve lojistik sıkıntılarının artmasına yönelik beklentiler nedeniyle satışlar tavan yapmış ve 96 bin 428 adetle rekor kırılmıştı.

SUV YİNE LİDER

Ocak-mart döneminde ise satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 azalarak 152 bin 50 adet oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 25.3 oranında azalarak 116.834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16.5 azalarak 35.216 adede ulaştı. İlk 3 ayda pazardaki satışların yüzde 89.6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti (orta sınıf) otomobiller 54 bin183 adetle yüzde 46.4 pay alırken, B segmenti (küçük sınıf) otomobiller 49 bin 928 adetle yüzde 42.7 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41 pay ve 47 bin 851 adetle SUV’lar oldu. SUV’ları yüzde 34.5 ile Sedan, yüzde 22.7’yle Hatchback otomobiller takip etti.

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‘BAYİ TRAFİĞİ DE AZALDI’

Pazardaki daralmanın nedenlerini konuştuğumuz Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Sekreteri Hayri Erce, Rusya-Ukrayna savaşının otomotiv sektöründe tedarik ve lojistik süreçlerini zorladığını belirtti ve şunları söyledi: “Yeterli sayıda aracı bulup tüketiciye ulaştırmak bu senenin de en büyük sorunu. Bu nedenle pazardaki talebi doğru yorumlamak çok zor. Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle showroom trafiğinde de azalma oldu.”

MART AYINDA EN ÇOK ONLAR SATTI

ODD verilerine göre, mart ayında en çok satan otomobil markası 9 bin 22 adetle Renault oldu. Bu markayı 5 bin 162 adetle Volkswagen, 4 bin 972 adetle Fiat takip etti. Üç aylık toplam otomobil ve hafif ticari pazarına bakıldığında ise Fiat 22 bin adetle yüzde 14.7 pay alarak birinci oldu. Renault 20 bin 618 adetle yüzde 13.5 pay alarak ikinci sırada gelirken, Ford 14 bin 185 adet satışla pazardan yüzde 9.3 pay alarak üçüncü sıraya yerleşti.