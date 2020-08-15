Araç sektörüne kadın eli

Ayşenur Kaya Yalçın, Ankaralı; devlet memuru, gazeteci, briç sporcusu bir anne ile devlet memuru mühendis- öğretmen bir babanın kızı. Çocukluğu, 17 kuzenli kalabalık bir aile ortamı içinde geçti. ODTÜ Kimya Mühendisliği’nden mezun oldu. Üniversiteyi bitirir bitirmez hemen işe girdi. Aslında okul zamanlarında da çalıştı, özel dersler verdi. Ancak hayatındaki büyük dönüşüm bir kenevir yetiştiriciliği projesi için Colorado’ya gittiğinde gerçekleşti. Arabasıyla yaşadığı sorunlar aklına bir iş fikrinin düşmesine neden oldu. Ve Türkiye’ye döndüğünde işini kurdu. Girişimci - Mühendis Ayşenur Kaya Yalçın’la konuştuk.

- ODTÜ’LÜ BİR MÜHENDİSSİNİZ. PROFESYONEL OLARAK DA ÇALIŞMIŞSINIZ

Aynen. Çok övmek gibi olmasın ama öğrenmenin ve uygulamanın nasıl olduğunu, her şeyi her zaman öğrenebileceğimi ve uygulayabileceğimi ODTÜ’de öğrendim. Dolayısıyla dünyayı değiştirebileceğimi. Aldığım mühendislik eğitimi bir yana, en çok bunu öğrendim ve elimden geldiğince öğrencilerime de bunu öğrettim. Üniversite eğitimimden sonra kendini işletme yönetimi ve finans yönetimi konularında geliştirmek istedim ve kendimi eğittim. Şu anda ya yazılım konusunda kendimi geliştiriyorum.

- AİLENİZDE GİRİŞİMCİ VAR MI?

Babam çok orijinal fikirleri olan müteşebbis bir insandı, gençliğinde birkaç denemesi de olmuş hatta onun ilginç hikayelerini dinleyerek büyüdüm diyebilirim. Bir girişiminde de beraber çalışmışlığımız var kendisiyle çocukken.



TOST KARŞILIĞI SORU ÇÖZERDİM

- Çalışma hayatına nasıl atıldınız?

İlkokuldayken tost karşılığı sınıf arkadaşlarımın sorularını çözerdim, belki profesyonelce değil ama çocuk aklı işte. İlk ticari deneyimim bu diyebilirim. Boş zamanımda bir şekilde iş yapmak zorunda hissederdim kendimi, hâlâ da öyle hissediyorum. ODTÜ Kimya Mühendisliği’ne girişimden itibaren özel ders, turizm rehberliği, garsonluk vb gibi öğrencinin yapabileceği hemen hemen her işte çalıştım. Halen aktif olarak özel ders veriyorum, özel ders vermekten keyif alıyorum.

- İlk yaptığınız profesyonel iş neydi?

Profesyonel kariyerime mezuniyetimden hemen sonra Bosch Siemens Ev Aletleri AŞ’nin Çerkezköy Yerleşkesi’nde Tedarikçi Yönetimi Birimi’nde Maliyet ve Değer Mühendisi olarak başladım, bu anlamda çok şanslıydım. Yeni mezun bir mühendis için kariyerine köklü ve inovatif bir şirkette başlamak bulunmaz bir fırsattı. Buradaki görevimde çok boyutlu tedarik zinciri ve Ar-Ge projelerinde proje yürütücüsü olarak yer aldım, 2018 yazına kadar aynı firmada bir çok ürün geliştirme ve satın alma projesini yürüttüm.

ABD’DE İŞ FİKRİ OLUŞTU

- Bu işe nasıl karar verdiniz? Nasıl girişimci oldunuz?

2018 yılının sonunda özel bir endüstriyel kenevir bazlı gıda takviyesi projesi için Colorado’ya başmühendis olarak çalışmaya gittim. Gidiş ve dönüş sürecimde aracım ile ilgili yapmam gereken işler benim için hep bir sorun teşkil etti, bir kadın olarak hep çevremdeki insanlardan yardım istemek, onların müsait olduğu zamanları denk getirip destek almam gerekiyordu ve bu durum kendimi yetersiz hissetmeme sebep oluyordu. ABD dönüşü bu durumu düşünecek zamanım oldu. Buna ek olarak ilk gerçek girişimime başlamak için cesaretim de vardı. Tabii, beni destekleyeceklerine emin olduğum ailem. Bu üçü bir araya gelince iş planımı oluşturarak aksiyona geçtim ve girişimimi başlattım.

- Araçla ilgili hizmetleri online verdiğiniz, birçok çözüm ortağınızın olduğu bir iş kurdunuz. Nasıl yol aldınız?

Ortada çözülmesi gereken bir sorun olduğu kesindi. Çevrem, yakınlarım ve yaptığımız anketler bunu kanıtlıyordu ancak çok yeni bir kavram olduğu için insanlara bu hizmeti kabul ettirmek ve güvenini sağlamak gerekiyordu. Bu sebeple öncelikle çevremize ve tanıdıklarımıza ücretsiz olarak hizmetler vermeye başladık. Ve gerisi yavaş yavaş gelmeye başladı, taleplerimiz arttıkça dijitale yönlenmeye karar verdik ve mobil uygulamalarımızın beta sürümünü yayınladık. Olumlu geri dönüşlerle yolumuza devam ediyoruz ve bu konuda geliştirecek daha çok şey olduğunun farkındayız, bu geliştirmeler üzerinde yoğunlaşıyoruz.

- Genelde erkek egemen bir alan bu işi yaparken zorluk yaşadınız mı?

Hizmet verdiğimiz kişilerden çok destek gördüm, hatta bu tarz bir işin başında bir kadının olduğunu bilmek onlara güven verdiğini bildiren geri dönüşler aldım. Gelin görün ki bu işin bir de bizim platformumuzla benzer işleri yapan meslektaşlarımdan aldığım tepkiler çok üzücüydü. Yalnız bunlara çok aldırmadım, aslına bakarsanız beni bir tehdit olarak görmeleri hoşuma bile gitti.

- Büyüme hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Hizmetlerimize olan ilgi oldukça büyük. Şu anda Ankara dışındaki illerden hem hizmet tedarikçilerinden, hem de sürücülerden bu platforma dahiliyet konusunda talepler alıyoruz. Bu potansiyeli değerlendirip bütün Türkiye’de hizmet veren hizmet tedarikçisi, platform ve hizmet alanın bulunduğu anlık tepki veren bir alfa sistemine geçiş planlıyoruz. Bunu sistemi oturtmak zorlayıcı ve yorucu bir süreç olacak farkındayız ancak bu yükü göğüslemeye de hazırız. Bu platformu daha farklı hizmetlere de uygulamayı hedefliyoruz ve bu hizmetlerimiz ile küresel anlamda bir marka olmak istiyoruz.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE İŞLERİMİZ AÇILDI

- Pandemi büyük bir değişim getirdi. Sizin işleriniz nasıl etkilendi?

Pandeminin üzerimizde hem olumlu, hem olumsuz etkisi oldu. İki ay bütün ülkede neredeyse hayat durdu, malum. Dolayısıyla araçlar ile yapılacak işlemler bir öncelik olmaktan çıktı veya yapılacak etkinlikler/tatiller. Dolayısıyla bu iki ay biz de tamamen durduk diyebiliriz, hizmet anlamında. Lakin normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yoğun talepler almaya başladık, özellikle ileri yaşlı yazlığa gidecek olan kişilerden. Çünkü yazlığa, memlekete uçakla, otobüsle gitmek risk teşkil ediyordu. Pandemi ile birlikte herkes daha bireysel bir yaşama döndü, bu bireysel yaşam da bizim gibi hizmet sağlayıcılarının faydalanacağı bir pazar oluşturdu, bu pazar ilerleyen yıllarda da artmaya devam edecektir.

- Girişimcilik ekosistemi gelişiyor. Bu zorluklara rağmen iyi iş fikirlerinin önünün açıldığını görüyoruz. Sizin öngörleriniz neler?

İlk olarak girişimci ekosistemine daha çok kadın dahiliyeti olacağını öngörüyorum. Global anlamda sosyal girişimlerin daha çok talep gördüğü su götürmez bir gerçek. Kadın girişimciler sosyal girişim alanında daha yetenekli ve çözüm odaklı oluyorlar bunu kendini kanıtlamış bir çok girişimde görebiliriz.

Bir diğer öngörüm ise; bilgi çağında yaşıyoruz, hatta ileri bilgi çağı diyebiliriz. İstediğiniz hemen her bilgiye anında ulaşabiliyoruz. Artık bilginin neredeyse bir değer olmaktan çıktığı bir döneme gireceğiz ilerleyen yıllarda. Dolayısıyla bilginin sağladığı değerin yerini zaman ve konforun aldığı bir döneme gireceğiz. Özellikle de zaman değeri daha büyük bir yer edecek hayatlarımızda. Bu değeri sağlayacak girişimlerin ve platformların artacağını düşünüyorum