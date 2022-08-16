Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Araç sektöründe fahiş fiyat uygulayanlar tespit edildi! Tam 100 bin mükellef

Güncelleme Tarihi:

#Otomobil#Fahiş Fiyat#Nureddin Nebati
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 10:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, otomotiv sektöründe haksız fiyat uygulayan 100 bin mükellefi tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR’ına takıldı" dedi.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.

100 BİN MÜKELLEF TESPİT EDİLDİ

Bakan Nebati, “Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte son derece kararlıyız. RADAR sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR’ına takıldı.” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

2. el araç satışında yeni dönem2. el araç satışında yeni dönem!Haberi Görüntüle

ARAÇ ALIM SATIMI KISKAÇ ALTINDA

RADAR sistemiyle araç alım satımını kıskaç altına aldıklarına dikkat çeken Bakan Nebati, şu detayları da paylaştı:

“Buna ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, kayıt dışı mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiğini de vurguladı.

Gözden Kaçmasın

Tarım Kredi’ye indirimli ürün hücumu: 30’u aşkın üründe fiyat düştü, vatandaşlar marketlere akın ettiTarım Kredi’ye indirimli ürün hücumu: 30’u aşkın üründe fiyat düştü, vatandaşlar marketlere akın ettiHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil#Fahiş Fiyat#Nureddin Nebati

BAKMADAN GEÇME!

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
EZBER BOZAN SERİSİ | Tansiyon hangi koldan ölçülmeli

EZBER BOZAN SERİSİ | Tansiyon hangi koldan ölçülmeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
EZBER BOZAN SERİSİ | Tansiyon hangi koldan ölçülmeli

EZBER BOZAN SERİSİ | Tansiyon hangi koldan ölçülmeli?

#Sağlık