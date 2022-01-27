Araç sayısı 25.2 milyon ortalama yaş 14.5 oldu

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Buna göre, Türkiye’de 2021 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı adeti 25 milyon 249 bin 119 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.3’ünü otomobil, yüzde 16.3’ünü kamyonet, yüzde 14.8’ini motosiklet, yüzde 8’ini traktör, yüzde 3.5’ini kamyon, yüzde 1.9’unu minibüs, yüzde 0.9’unu otobüs ve yüzde 0.3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Açıklanan verilere göre, söz konusu 25 milyonu aşkın araç için ortalama yaş ise 14.5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 13.6, minibüslerde 15, otobüslerde 14.8, kamyonetlerde 12.8, kamyonlarda 17.6, motosikletlerde 13.7, özel amaçlı taşıtlarda 13.6 ve traktörlerde 24.3 olarak ifade edildi.

1.1 MİLYON YENİ ARAÇ

Türkiye’de 2021 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı da yüzde 11 artarak 1 milyon 153 bin 165 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11.2 azalarak 42 bin 924 adet oldu. Böylece, 2021 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 adet artış gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 adet otomobilin yüzde 62’sinin benzin, yüzde 23.6’sının dizel, yüzde 9.2’sinin elektrikli veya hibrit olup yüzde 5.2’sinin LPG yakıtlı olması da dikkatleri çeken bir diğer istatistik oldu. Öte yandan, Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 adet otomobilin yüzde 40.6’sının beyaz, yüzde 27.8’inin gri, yüzde 11.1’inin mavi, yüzde 7.8’inin kırmızı, yüzde 6.4’ünün siyah, yüzde 2.2’sinin turuncu, yüzde 1.1’inin kahverengi, yüzde 0.7’sinin sarı ve yüzde 0.5’inin yeşil renkli olduğu belirtildi.

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İKİNCİ EL 9 MİLYON

TÜİK, 2021 yılına ilişkin devri yapılan yani ikinci el olarak tabir edilen araçların sayısını da kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, 2021 yılında 8 milyon 815 bin 613 adet motorlu kara taşıtının da devri yapıldı. İkinci elde devri yapılan araçlar için ortalama yaş 12.6 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşının 13.2, minibüslerin 12.6, otobüslerin 11, kamyonetlerin 11.1, kamyonların 14.2, motosikletlerin 6.2, özel amaçlı taşıtların 14.8 ve traktörlerin 20.0 olduğu açıklandı.

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56 BİN ADET ‘ELEKTRİKLİ’ YOLLARA ÇIKTI

TÜİK, ülkemizde sayıları hızla artan elektrikli ve hibrit araçlarla ilgili istatistikleri de ortaya koydu. Buna göre, geçtiğimiz yıl trafiğe kaydı yapılan elektrikli ve hibrit araç sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artış meydana geldi. Açıklanan verilere göre, 2021 yılında toplam 56 bin 783 adet yeni elektrikli ve hibrit araç yollara çıktı. Bir önceki yıl yani 2020 yılında bu rakam yalnızca 21 bin 574 adet olarak kaydedilmişti.